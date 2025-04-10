Зачем мыть окна перед Пасхой и как сделать это к счастью и достатку

Зачем мыть окна перед Пасхой / © pixabay.com

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Перед Пасхой во многих украинских семьях начинается генеральная уборка. И одна из главных задач – вымыть окна. Казалось бы, простое дело, но наши предки придавали ему особое значение.

Почему перед Пасхой принято мыть окна, рассказывает ТСН.ua.

Окна – не просто стекло, а символ энергии дома

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Издавна окна считали "глазами" жилища. Они пускают в дом свет, тепло и… удачу. Поэтому их чистота имеет не только эстетическое, но и символическое значение. Считалось, что грязные окна задерживают положительную энергию, тогда как чистые открывают путь благополучия, согласию и счастью.

Весенняя мойка окон не просто привычка – это обряд очистки. И делать его лучше всего в канун Пасхи.

Когда мыть окна перед праздником: благоприятные и запретные дни

Лучший момент для мытья окон весной – Чистый четверг. Этот день традиционно посвящен очищению: как души, так и дома. Также можно мыть окна в понедельник перед праздником. А вот в Страстную пятницу этого делать не стоит — в народе это считалось большой приметой для бед.

Во время мойки — представляйте, как смываете невзгоды

В народе верили: вместе с пылью и пятнами из окон идет все дурное. А солнечный свет, проходящий сквозь чистое стекло, наполняет жилище спокойствием, здоровьем и достатком. Поэтому в процессе мытья стекла следует думать о хорошем, представлять, как из дома уходят тревоги, а вместо них заходят свет и гармония.

Что нельзя делать во время мытья окон: приметы и предостережения

Не убирайте с открытыми окнами – это может привести к ссорам в семье.

Не мойте окна после захода солнца – счастье может вымыться из дома.

Не стоит приниматься за это дело во время дождя — это считается приметой на беды.

Женщинам в положении лучше воздержаться от мытья окон, чтобы не навредить себе и ребенку.

Как привлечь богатство во время мытья окон

Наши предки использовали особые ритуалы, чтобы усилить магию уборки:

Красная ткань. Используйте новую тряпку из красной материи – этот цвет символизирует обилие и защиту. Старые вещи – под запретом.

Аромат корицы. Добавьте немного корицы в воду – ее запах привлекает деньги и гармонизирует пространство.

Монетки в воде. Перед мойкой настоять воду на золотистых монетах или ювелирном золоте. После процедуры монетки оставьте на подоконнике – они станут вашим финансовым талисманом. Воду же осторожно вылить под дерево рядом с домом.

Эти простые действия, полные символики и заботы, помогают не только сделать дом чище, но и привлечь благосостояние, мир и согласие на весь год.

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