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Зачем мыть окна перед Пасхой и как сделать это к счастью и достатку
Эти простые действия, полные символики и заботы, помогают не только сделать дом чище, но и привлечь благосостояние, мир и согласие на весь год.
Перед Пасхой во многих украинских семьях начинается генеральная уборка. И одна из главных задач – вымыть окна. Казалось бы, простое дело, но наши предки придавали ему особое значение.
Почему перед Пасхой принято мыть окна, рассказывает ТСН.ua.
Окна – не просто стекло, а символ энергии дома
Издавна окна считали "глазами" жилища. Они пускают в дом свет, тепло и… удачу. Поэтому их чистота имеет не только эстетическое, но и символическое значение. Считалось, что грязные окна задерживают положительную энергию, тогда как чистые открывают путь благополучия, согласию и счастью.
Весенняя мойка окон не просто привычка – это обряд очистки. И делать его лучше всего в канун Пасхи.
Когда мыть окна перед праздником: благоприятные и запретные дни
Лучший момент для мытья окон весной – Чистый четверг. Этот день традиционно посвящен очищению: как души, так и дома. Также можно мыть окна в понедельник перед праздником. А вот в Страстную пятницу этого делать не стоит — в народе это считалось большой приметой для бед.
Во время мойки — представляйте, как смываете невзгоды
В народе верили: вместе с пылью и пятнами из окон идет все дурное. А солнечный свет, проходящий сквозь чистое стекло, наполняет жилище спокойствием, здоровьем и достатком. Поэтому в процессе мытья стекла следует думать о хорошем, представлять, как из дома уходят тревоги, а вместо них заходят свет и гармония.
Что нельзя делать во время мытья окон: приметы и предостережения
Не убирайте с открытыми окнами – это может привести к ссорам в семье.
Не мойте окна после захода солнца – счастье может вымыться из дома.
Не стоит приниматься за это дело во время дождя — это считается приметой на беды.
Женщинам в положении лучше воздержаться от мытья окон, чтобы не навредить себе и ребенку.
Как привлечь богатство во время мытья окон
Наши предки использовали особые ритуалы, чтобы усилить магию уборки:
Красная ткань. Используйте новую тряпку из красной материи – этот цвет символизирует обилие и защиту. Старые вещи – под запретом.
Аромат корицы. Добавьте немного корицы в воду – ее запах привлекает деньги и гармонизирует пространство.
Монетки в воде. Перед мойкой настоять воду на золотистых монетах или ювелирном золоте. После процедуры монетки оставьте на подоконнике – они станут вашим финансовым талисманом. Воду же осторожно вылить под дерево рядом с домом.
Эти простые действия, полные символики и заботы, помогают не только сделать дом чище, но и привлечь благосостояние, мир и согласие на весь год.
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