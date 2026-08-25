Как правильно мыть пол соленой водой / © www.freepik.com/free-photo

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Порог в народных традициях всегда имел особое значение. Его воспринимали как условную границу между домом и внешним миром, поэтому с ним связывали немало примет и обрядов. Одним из таких обычаев было мытье порога соленой водой. Соль в разных культурах считалась символом чистоты, защиты и благосостояния, а соленую воду использовали во время домашней уборки и символической очистки дома.

Зачем мыть порог дома солью

Чтобы защитить дом от негатива. По поверьям, соленая вода помогает символически очистить порог от всего нежелательного, что могло прийти в дом с улицы. Чтобы избежать ссор. Считалось, что регулярное очищение порога помогает сохранять спокойную атмосферу в семье и не впускать в дом чужие конфликты. Для защиты от зависти. Соль традиционно наделяли защитными свойствами. Поэтому ею пытались создать своеобразный символический барьер от недобрых намерений и зависти. Чтобы привлечь благополучие. В народных представлениях чистый порог был связан с порядком дома и достатком. Считалось, что очищение входа помогает освободить место для положительных изменений. После неприятного гостя. Наши предки могли мыть пол и порог соленой водой после визита человека, оставившего неприятное впечатление. Такой ритуал должен был символически «смыть» негатив после встречи. После болезни. Существовало поверье, что соленой водой следует помыть поверхности после болезни кого-то из членов семьи, чтобы очистить дом и начать новый период. Для ощущения покоя и защищенности. Сегодня такой ритуал можно воспринимать не как магическую защиту, а символическую домашнюю традицию. Подобные действия помогают человеку почувствовать порядок, завершить неприятный этап и настроиться на положительные перемены.

Как помыть порог соленой водой

Для этого достаточно растворить небольшое количество обыкновенной соли в воде и протереть чистой тряпкой порог и прилегающую поверхность. После этого поверхность, если материал в этом нуждается, следует протереть чистой водой.

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