Зачем на дно мусорного ведра насыпают соду: простой "фокус", который изменит жизнь к лучшему

Часто мусорное ведро ставят под раковиной на кухне. К сожалению, с течением времени оттуда может начать доноситься неприятный запах.

При отсутствии барьеров неприятный запах начнет быстро распространяться по кухне и целой квартире, а еще может стать приманкой для тараканов. Однако есть простой способ, который поможет решить проблему.

С неприятным запахом поможет сражаться обычная пищевая сода. Если ее использовать, вы сможете ставить мусорное ведро в любом месте и не бояться нашествия тараканов.

Как избавиться от неприятного запаха в контейнере с помощью соды

Просто насыпьте небольшое количество пищевой соды на дно ведра сразу после того, как выбросили переполненный мусорный пакет.

Достаточно будет взять всего-навсего 1 столовой ложки соды. После этого можете смело "одевать" чистый пакет на ведро.

Почему пищевая сода работает? Двухуглекислый натрий является своеобразным "сорбентом". Поэтому порошок будет мгновенно впитывать все неприятные запахи и они не будут распространяться в помещении.

Важные моменты

Не торопитесь насыпать соду в ведро. Сначала нужно убедиться, что емкость действительно чистая. Если внутри есть жидкость или грязь от мусора, важно их убрать, затем просушить ведро и после этого сыпать соду.

Есть еще один немаловажный нюанс. Пищевую соду нельзя использовать в случае, если вы выбрасываете мусор в металлическое ведро. На такой емкости из-за того же двууглекислого натрия будет появляться ржавчина. Поэтому содовый компонент можно использовать только на пластиковых ведрах.

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