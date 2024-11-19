Зачем на джинсах нашивают кожаную вставку: об этом мало кто знает

Этой традиции уже более полутора веков, сейчас все производители джинсов нашивают эту бирку.

У вас точно на джинсах сзади есть кожаная вставка, но мало кто догадывается, откуда пошла эта традиция. Рассказываем, ссылаясь на материал UkrMedia, зачем в моду ввели пришивание на поясе кожаной бирки.

В 1873 году культовая компания "Levi's" начала пришивать к своим комбинезонам кожаные жакроны с эмблемой бренда. Это делалось для того, чтобы отличить оригинальный продукт от подделки. В 1870-1880 годы деним стал подлинным культурным феноменом, поэтому джинсы начали шить почти все американские производители одежды. Рынок был завален подделками известного бренда. Недобросовестные продавцы, зарабатывая на этом огромные деньги, не хотели тратиться на маркетинг и рекламу.

Тогда компания "Levi's" решила "пометить" свои изделия кожаным жакроном с эмблемой бренда, который можно было сделать только на специальном оборудовании, поэтому эту бирку никто не мог подделать.

Впоследствии кожаные этикетки стали трендовыми, другие производители начали массово нашивать их на собственных продуктах. На сегодняшний день жакроновая бирка является обычным ярлыком, на котором указывается бренд, иногда правила ухода за тканью, ее состав, плотность, артикул и т.д.

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