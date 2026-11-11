Зачем на кроссовках делают дополнительные отверстия для шнурков: как ими правильно пользоваться

Зачем на кроссовках дополнительные отверстия

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Как рассказывают специалисты, дополнительные отверстия предусмотрены для специального способа шнуровки, который называют heel lock — «фиксация пятки», или «петля бегуна».

Где расположены дополнительные отверстия и зачем они нужны

Если внимательно посмотреть на верхнюю часть кроссовки, возле лодыжки можно увидеть еще по одному отверстию с каждой стороны шнуровки. Обычно они расположены чуть выше или сбоку от последних отверстий, через которые проходят шнурки.

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Их используют для того, чтобы верхняя часть обуви плотнее охватывала стопу и удерживала пятку на месте.

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Дело в том, что во время ходьбы или бега пятка может немного подниматься внутри кроссовки. Если это происходит постоянно, кожа трется об заднюю часть обуви, что может привести к раздражению и появлению мозолей.

Дополнительные отверстия позволяют зашнуровать кроссовки так, чтобы уменьшить это скольжение. Они также могут помочь, если при движении стопа смещается вперед, а пальцы упираются в носок обуви.

Как правильно использовать дополнительные отверстия на кроссовках

Чтобы использовать эти отверстия, нужно сделать из шнурков две небольшие петли. Именно они помогают лучше зафиксировать обувь.

Зашнуруйте кроссовки обычным способом, но оставьте дополнительные верхние отверстия свободными. Сделайте первую петлю. Возьмите шнурок с одной стороны и проденьте его через дополнительное отверстие на этой же стороне. Не извлекайте шнурок полностью — оставьте небольшую петлю. Сделайте такую же петлю с другой стороны. В результате у верхнего края кроссовка образуются две петли — левая и правая. Перекрестите концы шнурков. Правый шнурок протяните через левую петлю, а левый — через правую. Затяните шнурки. Потяните их концы вниз и немного в стороны. Петли затянутся, а верхняя часть кроссовки плотнее охватит ногу. Завяжите обычный бантик. Проверьте, хорошо ли держится пятка и не давит обувь.

Как использовать дополнительные отверстия

Благодаря такой шнуровке пятка меньше двигается внутри кроссовки. При этом не следует сильно затягивать все шнурки по длине стопы.

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Кому может быть полезна такая шнуровка

Прежде всего, этот способ пригодится людям, которые занимаются бегом, много ходят пешком или отправляются в длительные походы.

Попробовать его стоит, если пятка ускользает из кроссовки, обувь натирает сзади или стопа заметно двигается внутри во время ходьбы.

В то же время важно не переусердствовать с затяжкой. Шнурки должны надежно удерживать ногу, но не вызывать боли, онемения или сильного давления.

Также следует помнить, что дополнительная шнуровка не заменит правильно подобранную обувь. Если кроссовки слишком большие или тесные, этот способ не устранит все проблемы.

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Обязательно ли использовать дополнительные отверстия? Нет. Если кроссовки хорошо сидят на ноге, не натирают и пятки не скользят во время движения, дополнительные отверстия можно оставлять пустыми. Они нужны прежде всего для того, чтобы при необходимости отрегулировать посадку обуви и сделать ее более удобной.

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