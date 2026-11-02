Зачем на ночь сыпать соль в раковину: хитрость, которая удивит даже опытных хозяек

Как прочистить слив раковины солью / © pexels.com

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Чтобы поддерживать чистоту в этой зоне, не всегда нужно покупать специальные средства. Иногда хозяйки используют обычную поваренную соль — продукт, который есть почти в каждом доме. Ее засыпают в сливное отверстие вечером, когда раковиной уже не будут пользоваться до утра.

Рассказываем, для чего оставлять соль в раковине на ночь, как верно использовать этот домашний метод и в каких вариантах он не поможет.

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Зачем насыпать соль в раковину перед сном

Главная причина, по которой прибегают к этому лайфхаку, — желание избавиться от неприятного запаха из слива и поддерживать его чистоту между полноценными уборками.

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При мытье посуды в трубы попадают остатки пищи, капли масла, жир и моющие средства. Часть загрязнений оседает на стенках сифона и сливных труб. Со временем органические остатки разлагаются, а во влажной среде размножаются микроорганизмы. Поэтому на кухне иногда появляется затхлый запах, источник которого не удается найти сразу.

Поваренная соль может быть вспомогательным средством по уходу за ливнем. Однако ее возможности ограничены: она не растворяет надежно устаревший жир, не устраняет серьезные засоры и не заменяет очищение сифона. Поэтому рассматривать этот способ следует как простой бытовой приём, а не гарантированный метод прочистки канализации.

Как правильно использовать соль для очистки слива

Для домашнего ухода достаточно выполнить несколько несложных действий:

Удалите остатки пищи. Очистите раковину от крошек, жирных остатков и другого мусора, чтобы они не попадали глубже в ливень. Промойте отверстие водой. Смойте видимые загрязнения и остатки моющего средства. Используйте небольшое количество соли. Если хотите попробовать этот лайфхак, можно взять одну-две столовых ложки обычной поваренной соли. Не стоит засыпать ее слишком много. Оставьте раковину до утра. В это время не пользуйтесь ливнем, чтобы не смыть соль сразу. Промойте слив водой. Утром смойте остатки соли водой комфортной температуры, ввиду рекомендаций производителя сантехники и материала труб.

Не обязательно повторять процедуру каждый вечер. Для поддержания чистоты важнее регулярно убирать остатки пищи, не сливать в раковину жир и периодически очищать доступные части слива.

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Что делать, если соль не помогла

Если после такой очистки запах остается, следует проверить сифон. Именно в нем часто скапливаются пищевые останки и жир, которые нужно удалить механически.

Когда вода медленно стекает или совсем застаивается, соль вряд ли решит проблему. В такой ситуации лучше воспользоваться вантузом, очистить сифон в соответствии с инструкцией или обратиться в сантехнику.

Устойчивый канализационный запах также может свидетельствовать о проблемах с гидрозатвором, вентиляцией канализации или герметичностью соединений. Если неприятный запах быстро возвращается даже после очищения, следует проверить именно эти причины.

Не смешивайте соль с другими средствами для прочистки труб наугад. Особенно опасно сочетать бытовую химию, содержащую хлор, с кислотами или другими препаратами: это может привести к выделению токсичных газов. Также не заливайте кипяток в слив без проверки рекомендаций производителя труб и сантехники.

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Как предотвратить неприятный запах из кухонной раковины

Чтобы ливень дольше оставался чистым, достаточно соблюдать несколько привычек:

убирать остатки пищи с тарелок перед мытьем;

не выливать в раковину масло и растопленный жир;

регулярно промывать слив теплой водой;

очищать ситечко от крошек и других отходов;

периодически проверять и очищать сифон;

не откладывать устранение засора, если вода начала стекать медленнее.

Обычная соль может стать одним из вспомогательных средств в домашнем уходе за кухней. Но лучший результат дает сочетание регулярной уборки, правильного использования раковины и своевременной очистки сливной системы.

FAQ

Зачем сыпать соль в раковину перед сном?

Соль используют как доступное домашнее средство по уходу за ливнем. Этот прием должен помочь поддерживать чистоту и уменьшить неприятный запах. Однако соль не является полноценным дезинфектором и не гарантирует растворение жира или устранение засоров.

Как избавиться от неприятного запаха из раковины на кухне?

Сначала очистите ситечко и слив от остатков пищи, а при необходимости проверьте сифон. Для регулярного ухода можно использовать средства, предназначенные для конкретного типа труб, следуя инструкциям изготовителя. Если запах не исчезает или быстро возвращается, причиной может быть проблема с гидрозатвором или канализационной системой — тогда требуется дополнительная проверка.

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