Зачем на обычной терке нужна сторона с острыми шипами: мало кто об этом знает

Зачем острая сторона терки

Классическая четырехгранная терка есть на каждой кухне, однако большинство кулинаров активно используют только две или три ее поверхности. Большие и мелкие каплеобразные отверстия идеально подходят для овощей и полутвердых сыров, а продолговатая прорезь помогает быстро нарезать продукты тонкими слайсами. В то же время сторона, сплошь покрытая маленькими колючими выступами, обычно остается без дела.

Из-за острых краев, легко травмирующих пальцы, и сложность в последующей очистке эту поверхность часто считают неудобной и бесполезной. Однако ее разрабатывали для выполнения специфических кулинарных задач, с которыми другие кухонные аксессуары просто не способны справиться так же качественно.

Зачем нужна колющая сторона терки

Главное отличие этой грани от других заключается в принципе работы — она не измельчает продукты в кусочки или полоски, а превращает их в однородную, нежную пасту или мелкий порошок. Это позволяет добиться уникальной текстуры ингредиентов без использования блендера или кофемолки. Эксперты рассказали, для чего чаще всего используют эту поверхность профессиональные кулинары.

Приготовление пряных паст. Если натереть на этих шпильках свежий корень имбиря, чеснок или лук, они мгновенно превратятся в сочное пюре. Такая масса идеально распределяется в редких соусах, подливах или маринадах, отдавая весь свой аромат без неприятных жестких кусочков.

Получение творожной крошки. Твердые выдержанные сыры, такие как пармезан или грана поданы, во время обработки на колючей стороне превращаются в почти невесомую воздушную крошку. Именно в таком виде сыр лучше тает на горячей пасте или ризото.

Для аккуратного снятия цедры. Мелкие зубцы позволяют деликатно счищать верхний окрашенный слой кожуры лимонов, апельсинов или лаймов. При этом горькая белая цитрусовая подкладка остается неприкосновенной, что гарантирует чистый фруктовый аромат без лишней горечи.

Измельчение жестких специй. Цельный мускатный орех, палочки корицы или звездочки бадьяна можно быстро превратить в свежий порошок прямо над тарелкой или кастрюлей.

Создание кондитерского декора. Шоколадный брусок, натертый на острых шпильках, превращается в нежную пудру, которой удобно присыпать кофе, домашние трюфели или торты.

Для панировочных сухарей. Несколько кусочков очерствевшего хлеба можно за минуту измельчить на качественную панировку для котлет или рыбы.

Бытовой лайфхак с хозяйственным мылом

Кроме приготовления пищи, эту грань терки часто используют во время домашней уборки и стирки. На колючих зубцах очень удобно натирать обычное жесткое хозяйственное или детское мыло. Полученная мелкая стружка мгновенно и без остатка растворяется даже в холодной воде. Это позволяет быстро приготовить безопасное жидкое средство для мытья посуды, стирки деликатных тканей или очистки поверхностей.

Как защитить руки и облегчить мытье терки

Чтобы работа с острейшей стороной терки не вызывала дискомфорта, следует пользоваться двумя простыми правилами.

Во-первых, для защиты пальцев от случайных порезов последние кусочки продуктов лучше держать не голыми руками, а с помощью силиконовой прихватки или фиксировать их обычной столовой вилкой.

Во-вторых, решить проблему сложной мойки можно с помощью обычной пищевой пленки или плотного полиэтиленового пакета. Перед началом работы колючую грань вращают одним слоем пленки, плотно прижимая ее к зубцам, и три продукты прямо сверху. Острые металлические выступы легко прорежут пластик и выполнят свою функцию, а вся грязная мякоть и сок останутся на пленке. После завершения работы пакет просто снимают и выбрасывают, а сама терка остается совершенно чистой.

