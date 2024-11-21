Зачем на одежде носить булавку: как правильно ее "зарядить", чтобы иметь сильный оберег

Почему булавка лучше всего защищает от сглаза и негативной энергетики: об этом мало кто знает.

По народным приметам булавка защищает человека от сглаза, негативной энергетики и злых языков. Такую сверхъестественную силу этой маленькой вещи дает металл, из которого она изготовлена. Нет никакой разницы, будет ли она золотая, или простая, эта маленькая вещица одинаково хорошо будет бороться с негативом и сглазом.

Как "зарядить" булавку, чтобы она стала мощным оберегом

Сделать это достаточно просто:

Сначала обмойте ее чистой проточной водой.

Затем булавку нужно поместить в банку с солью на несколько часов.

Дождитесь полнолуния и положите булавку на подоконник, оставьте ее на ночь, чтобы она впитала свет и силу полной Луны.

На утро заряженную шпильку можно приколоть на обратной стороне любой одежды. Теперь вы будете иметь мощный оберег от сглаза, сплетен и нечистых сил.

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