Зачем на полотенцах производители делают полоски: мало кто догадывается, насколько они важны

Люди пользуются полотенцами каждый день. Возможно, вы обращали внимание на тканую полоску с обеих сторон полотенца. Оказывается, эта деталь имеет скрытое содержание.

Особое удивление у людей вызвало открытие подлинного назначения рельефного участка на банном полотенце. Об этом рассказали в издании Express.

Недавно мужчина по имени Нейт МакГрейди задал в соцсети X вопрос: "Для чего нужна эта часть полотенца?"

Пользователи активно делились своими версиями по назначению этой части полотенца.

"Эта полоска помогает крепче закрепить полотенце на бельевой веревке. Если загнуть верхний край так, чтобы обе тканые полоски совпадали, прищепка будет держать полотенце лучше и не взлетать от ветра", — пояснил один из комментаторов.

"Эта зона добавляет сцепление, чтобы полотенце не сползало, когда его обматывают вокруг тела", — предположил другой пользователь.

"Эта часть полотенца называется "кайма". Она выполняет несколько функций: укрепляет ткань, защищает ее от износа, придает эстетическую привлекательность и облегчает сборку. Благодаря более плотному переплетению волокон эта зона поглощает меньше влаги", — пояснил один из пользователей.

Некоторые отмечали, что эти полоски являются частью ткацкого процесса. Пользователи объясняли, что в традиционном текстильном производстве они обозначали границу между двумя полотенцами, когда их производили на непрерывном ткацком станке.

Какую роль играют полоски на полотенце

Американский оптовый продавец полотенец Towel Hub объяснил, что тканая полоска на большинстве банных полотенец – это не просто декоративный элемент, а функциональная деталь.

"Эта зона, известная как бордюр, помогает замедлить износ, улучшает способность полотенца поглощать влагу и придает ему элегантный вид", — отметили представители компании.

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