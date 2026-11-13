Зачем на прищепках два отверстия: об этой маленькой хитрости знают далеко не все

Прищепки

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Обычные бельевые прищепки есть практически в каждом доме. Мы пользуемся ими годами, даже не задумываясь, почему они имеют именно такую форму. Если внимательно присмотреться к конструкции прищепки, можно заметить одну интересную деталь — два отверстия разного размера.

Оказывается, эти углубления могут быть полезны при сушке вещей. От того, как именно закрепить прищепку, зависит, насколько будет хорошо держаться одежда и останутся ли на ткани заметны следы. Об особенностях использования обычных прищепок рассказывает TheCoolist.

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Для чего нужны два отверстия на прищепках

Если разглядеть обычную деревянную или пластиковую прищепку с металлической пружиной, можно увидеть два углубления между ее половинками. Одно из них расположено ближе к пружине, а другое — у концов, которыми зажимают белье.

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Существует простой способ использования этих отверстий, который может сделать сушку одежды более удобной.

Меньшее углубление, расположенное ближе к пружине, предлагают использовать для фиксации прищепки на веревке или перекладине сушилки. Большее углубление при этом может удерживать ткань.

Идея состоит в том, чтобы веревка и одежда размещались в разных частях зажима. Благодаря этому ткань не так сильно прижимается непосредственно к веревке.

Такой способ может помочь уменьшить изломы на некоторых вещах, особенно если речь идет о тонких или деликатных материалах. В то же время важно учитывать, что конструкции прищепок отличаются.

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Как сушить одежду, чтобы на ней не оставались следы от прищепок

Даже качественные прищепки могут оставлять на одежде вмятины. Особенно это заметно на тонких футболках, рубашках и вещах из деликатных тканей. Чтобы избежать лишних изломов, важно правильно выбирать место крепления.

Футболки и легкие кофты лучше цеплять нижний край. Если закреплять их за плечи, мокрая ткань под своим весом может растягиваться, а после высыхания на ней иногда остаются выступы.

Брюки и джинсы можно сушить вверх ногами, закрепив прищепками за нижние края брюк. Это помогает умеренно распределить вес вещи.

Юбки и платья целесообразно фиксировать за пояс или крепкие боковые швы, если это позволяет фасон изделия.

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Носки и нижнее белье можно закреплять за более плотные края, в частности, за пояс или резинку, но не стоит чрезмерно натягивать эластичные части.

Что сделать, чтобы одежда быстрее высыхала и меньше мялась

Важное значение имеет не только способ крепления белья, но и то, как его разместить на сушилке. Перед развешиванием вещи лучше встряхнуть и расправить. Это поможет убрать часть складок, образовавшихся при отжиме в стиральной машине.

Не стоит размещать одежду слишком плотно. Между вещами должно оставаться достаточное пространство для циркуляции воздуха. Особенно это касается полотенец, джинсов и других изделий из плотной ткани.

Темные и цветные вещи лучше сушить в тени, поскольку продолжительное пребывание под прямыми солнечными лучами может приводить к выцветанию.

Также не следует оставлять мокрое белье надолго сложенным или скомканным. Чем быстрее ее расправить после стирки, тем меньше изломов может остаться после высыхания.

Почему прищепки не стоит постоянно оставлять на улице

Многие привыкли не снимать прищепки с веревки после сушки белья. Тем не менее, постоянное влияние солнца, влаги и перепадов температур может постепенно ухудшать их состояние.

Деревянные прищепки с течением времени способны темнеть, растрескиваться и накапливать загрязнения. Из-за этого на светлой одежде иногда могут оставаться пятна.

Пластиковые изделия под действием солнечного излучения могут становиться хрупкими. Впоследствии они хуже выдерживают нагрузку и чаще ломаются.

Металлические пружины также требуют внимания: если они начали ржаветь, пользоваться прищепками для светлого белья нежелательно.

Потому после использования прищепки лучше убирать в сухое место. Это поможет продлить срок службы и избежать нежелательных следов на вещах.

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