Зачем на утюге есть специальная выемка: секрет, который поможет не испортить одежду

Полезные советы для глажки / © pexels.com

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Как объясняют специалисты по уходу за одеждой, эта конструктивная особенность позволяет разглаживать ткань вокруг пуговиц, не прижимая их непосредственно горячей поверхностью. Благодаря этому гладить рубашки становится удобнее, а риск повредить пластиковую фурнитуру уменьшается.

Зачем на утюге сделали специальную выемку

Если внимательно осмотреть подошву утюга, можно заметить желобок или углубление у его края. На первый взгляд, кажется, что это лишь элемент дизайна. На самом деле он имеет практическое предназначение — помогает маневрировать вокруг пуговиц во время глажки.

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Когда вы гладите рубашку, пуговицы выступают над поверхностью ткани. Если провести утюгом непосредственно по ним, пластиковая фурнитура может деформироваться от высокой температуры, а на щекотливых материалах иногда остаются нежелательные следы.

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Специальная выемка позволяет подвести край подошвы поближе к пуговице и разгладить ткань вокруг него. Так можно аккуратно выгладить планку рубашки, не прижимая пуговицы горячей поверхностью. Именно для этого и предусмотрена эта малозаметная деталь.

Как правильно гладить рубашку, чтобы не повредить пуговицы

Как правильно гладить рубашку, чтобы не повредить пуговицы / © ТСН

Чтобы рубашка выглядела опрятно, а пуговицы оставались целыми, соблюдайте несколько простых рекомендаций:

Проверьте ярлык на одежде. Перед утюжкой выясните, какую температуру выдерживает ткань. Для хлопка, льна и синтетики требуются разные настройки. Начните с воротника и манжетов. Разглаживайте ткань постепенно, не задерживая утюг надолго на одном участке. Гладьте планку с пуговицами осторожно. Расположите рубашку так, чтобы пуговицы не оказались под подошвой. Используйте выемку на утюге, чтобы разгладить ткань между ними и вокруг них. Не прижимайте фурнитуру горячей подошвой. Даже если пуговицы кажутся крепкими, длительный контакт с высокой температурой может повредить их. Дайте рубашке остыть. После глажения повесьте ее на вешалку, чтобы ткань сохранила форму.

Эти правила особенно полезны для классических офисных рубашек, блузок и вещей с пластиковыми пуговицами.

Какие еще правила помогут гладить одежду лучше

Выемка для пуговиц — лишь одна из деталей, на которые следует обращать внимание. Чтобы утюжка была безопасной для различных тканей, соблюдайте следующие рекомендации: Не устанавливайте максимальную температуру для всех вещей. Высокая температура может повредить синтетические волокна и оставить блестящие следы темной ткани. Гладьте деликатные материалы через тонкую ткань. Это поможет снизить риск появления пятен и повреждения волокон. Не игнорируйте инструкцию производителя утюга. Особенности подошвы и функции устройства могут отличаться в зависимости от модели. Следите за чистотой подошвы. Остатки волокон и загрязнения могут переноситься на одежду и следы.

Правильная температура, аккуратные движения и внимание к деталям помогают хранить одежду в хорошем состоянии и избегать лишних затрат на ремонт или замену вещей.

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FAQ

Зачем нужна выемка на утюге?

Выемка вдоль края подошвы помогает гладить ткань вокруг пуговиц, не прижимая их горячей поверхностью. Это уменьшает риск деформации пластиковой фурнитуры и облегчает глажку рубашек.

Как правильно гладить рубашку с пуговицами?

Сначала проверьте рекомендуемую температуру на ярлыке. Разглаживайте ткань вокруг пуговиц с помощью края подошвы и специальной выемки, избегая прямого контакта горячей поверхности с фурнитурой. Гладьте без резких движений и не задерживайте утюг на одном месте.

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