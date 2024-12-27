Зачем надевать носок на бутылку: точно не догадаетесь, для чего этот полезный лайфхак

Этот полезный метод придуман для того, чтобы быстро вернуть белым и светлым носкам их первозданный цвет. Потому что иногда даже дорогостоящие средства для стирки и выведения пятен не справляются с этой задачей.

Как с помощью бутылки вернуть носкам первозданную белизну

Белые носки очень быстро пачкаются, а с помощью бутылки можно легко отстирать упрямую грязь на светлой ткани. Чаще загрязняется зона пальцев и пятки, машинка не всегда может справиться с этим, а ручная стирка – это довольно непростое дело, особенно когда нет времени, а носков очень много.

Итак, просто натяните носок на бутылку, а затем пройдитесь по ней мягкой намыленной щеткой, уделяя тщательное внимание более загрязненным местам. Таким образом вы легко избавитесь от серости и грязи, и ваши белые носки будут, как новые.

Как отстирать белые носки с помощью подручных средств

Перекись водорода обладает окислительными свойствами, она отлично справится с проблемой серости ткани и вернет белым носкам идеальный первозданный цвет. Сначала приготовьте раствор. Возьмите в равных частях воду и перекись, смешайте и окуните уже выстиранные носки на 20 минут. После замачивания прополощите носки, чтобы не осталось перекиси.

обладает окислительными свойствами, она отлично справится с проблемой серости ткани и вернет белым носкам идеальный первозданный цвет. Сначала приготовьте раствор. Возьмите в равных частях воду и перекись, смешайте и окуните уже выстиранные носки на 20 минут. После замачивания прополощите носки, чтобы не осталось перекиси. Пищевая сода также хорошо справится с отбеливанием носков, потерявших свой цвет. А еще продезинфицирует их. Просто замочите белые носки в растворе теплой воды и соды на час. После замачивания стирайте их как обычно в стиральной машине, можно добавить к порошку немного уксуса для усиления эффекта. После такой стирки ваши любимые носки будут идеально белыми.

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