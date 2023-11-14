Зачем наматывать нить на палец: вы и не догадывались, как этот лайфхак может помочь

Бывают ситуации, когда пальцы сильно опухают и снять кольца с них становится достаточно сложно. Что делать в этом случае?

Способ с намотки нити на палец рекомендуют спасательные службы. Он чрезвычайно действенен и его следует использовать в самых плохих ситуациях. Вам понадобятся крепкая тонкая нить (длина до 1 метра) и скрепка.

Сначала нужно взять скрепку и продернуть через нее нить, протянув ее примерно на 10 см. Осторожно протолкните скрепку под перстнем. Некоторые рекомендуют заменять скрепку иглой, но тогда нужно быть крайне осторожным.

Скрепку теперь можно снять, она выполнила свою задачу. Короткий конец нити придерживайте пальцами, другой наматывайте на палец между перстнем и суставом.

Часть пальца, ближе к ногтю, будет набухать еще сильнее. Не пугайтесь – это нормально. Теперь зафиксируйте этот конец нити между средним и безымянным пальцами, а верхний конец начинайте осторожно извлекать из-под кольца, медленно проворачивая вокруг пальца. Кольцо будет перемещаться ближе к ногтевой пластине вместе с нитью.

Как снять кольцо с пальца: еще несколько методов

Что делать, если не можешь снять перстень с пальца / Фото: Pexels

Существуют и менее радикальные методы, которые также помогут снять кольцо с пальца:

поднимите руку с перстнем выше уровня сердца – оставьте в таком положении на 10-15 минут, чтобы уменьшился приток крови и лимфы к пальцу, отек станет меньше и вы сможете снять кольцо;

опустите руку в холодную воду – сосуды под влиянием холода сужатся, что улучшит отток крови и лимфы, украшение будет снять проще;

воспользуйтесь скотчем – возьмите обычный прозрачный скотч и обмотайте им палец от ногтя до кольца, постарайтесь засунуть край скотчка под украшение, а затем снимите его скручиванием.

Также палец можно смазать некоторыми средствами. Например, отлично подойдет вазелин, любое растительное масло, мыло. Можете приложить к пальцу лед или замороженный продукт, чтобы снять отек.

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