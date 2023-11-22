Зачем натирать кухонную плиту вазелином: жир и нагар больше не будут прилипать

Средство из аптеки пригодится для уборки: эффект от применения мази на кухне поразит.

Постоянно грязная кухонная плита – это действительно проблема для многих хозяек. А постоянное отмывание жира и нагара крайне раздражает и утомляет. Особенно когда на плите много труднодоступных мест – конфорок и ручек. Впрочем, есть прекрасное средство, которое поможет от проблемы загрязнения. Рассказываем, как с помощью вазелина справиться с жиром и нагаром на кухонной плите.

Как защитить плиту от жира и нагара

Многие для защиты кухонной плиты от грязи пользуются фольгой. А есть опытные хозяйки, применяющие вазелин. Тогда поверхность дольше остается чистой, потому что мазь создает защитную пленку.

Как использовать вазелин для защиты плиты? Сначала нужно дать плите остыть, а затем натереть поверхность мазью. В противном случае вазелин не возьмется. Втирать вазелин лучше на чистую сухую поверхность салфеткой из микрофибры.

После нанесения вазелина подождите пятнадцать минут. Затем удалите остатки мази сухой салфеткой. Этот способ поможет уберечь вашу кухонную плиту от желтых пятен и разводов, также к ней не будет прилипать жир.

Как почистить духовку с помощью вазелина

Эта мазь также отлично справится с загрязнением стекла на дверце духовки. Вазелин удалит даже устаревший жир. Чтобы отмыть грязные стекла духовки от жира, нужно нанести вазелин и оставить на 5-10 минут. Затем протрите остатки аптечного средства и грязи бумажным полотенцем или чистой тряпкой. И стекло вашей духовки будет сиять чистотой.

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