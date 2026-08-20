Зачем некоторые цифры на рулетке обозначают красным — об этом мало кто знает

Рулетка / © pexels.com

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Большинство людей используют рулетку только для измерения длины, не обращая внимания на скрытые отметки. В частности, красные цифры на нем имеют важное значение при ремонте и строительстве.

Об этом пишет startlap.hu.

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На первый взгляд, они кажутся просто отметками на измерительной шкале, но на самом деле они играют важную роль для облегчения строительных и столярных работ.

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Красные цифры обеспечивают скорую точку отсчета для работы. Вам не нужно каждый раз рассчитывать и измерять расположение следующей точки, достаточно просто следовать отметкам на рулетке. Это особенно удобно, когда несколько элементов нужно разместить на одинаковом расстоянии на более длинном участке стены.

Раньше мы писали, зачем на конце рулетки двигается металлический крючок. Больше об этом читайте в новости.

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