Зачем немцы кладут под ковер фольгу: стоит ли украинцам повторять этот трюк

Зачем немцы кладут под ковер фольгу / © Фото из открытых источников

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Многие бытовые трюки, которые приобрели популярность в разных странах, с первого взгляда кажутся странными. Одним из таких необычных лайфхаков есть использование обычной алюминиевой фольги под ковром. В Сети говорят, что этот обычный метод помогает сделать лучше качество беспроводного веба дома. Рассказываем, действительно ли он работает, это лишь очередной интернет-миф.

Для чего под ковер кладут фольгу

Поклонники этого метода объясняют, что алюминиевая фольга способна частично отражать электромагнитные волны. Если она расположена в определенном месте комнаты, то может изменить направление распространения сигнала Wi-Fi, уменьшая его потери.

Фактически фольга выполняет роль простого отражателя, перенаправляющего часть сигнала туда, где он слабее. Поэтому некоторые люди используют ее не только под ковром, но и за роутером или на стене рядом с ним.

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Действительно ли это помогает

Специалисты отмечают, что физические свойства металла действительно позволяют отражать радиоволны. Однако эффективность такого способа зависит от многих факторов:

местоположения роутера;

площади квартиры или дома;

толщины стен;

количества мебели;

наличия других источников электромагнитных помех.

Если проблема только в неправильном направлении сигнала, небольшое улучшение действительно возможно. Однако ожидать, что обычный кусок фольги значительно увеличит скорость интернета или заменит профессиональное оборудование, не стоит.

Когда такой лайфхак не поможет

Фольга не способна решить проблемы, если:

роутер устарел;

тариф провайдера имеет низкую скорость;

сигнал теряется из-за очень толстых бетонных стен;

к сети одновременно подключены многие устройства.

В таких случаях причину медленного интернета следует устранять другими способами.

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Как реально улучшить Wi-Fi дома

Чтобы домашняя сеть работала более стабильно, следует придерживаться нескольких простых рекомендаций:

установить роутер поближе к центру квартиры;

не прятать его в шкафах или за большой мебелью;

размещать устройство как можно выше пола;

не ставить рядом с микроволновкой, телевизором или другой электроникой;

при необходимости использовать современный Wi-Fi-усилитель или Mesh-систему.

Стоит ли использовать этот трюк: что говорят специалисты

Эксперимент с фольгой не требует затрат, поэтому его можно проверить самостоятельно. Если расположение комнат благоприятно, иногда удается немного улучшить качество сигнала в отдельной зоне. В то же время, этот способ не имеет научно подтвержденной эффективности как универсальное решение.

Лучший результат обеспечивает правильную установку роутера, использование современного оборудования и своевременное обновление настроек сети.

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