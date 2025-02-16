Зачем нужно класть лавровый лист в карман: запомните это на всю жизнь

Лавровый лист – это не просто пряность, которая улучшает вкус блюд и придает им приятный аромат. Его также используют для хозяйственных нужд, а некоторые люди придают лавровым листьям даже магическую силу.

Дело в том, что это растение издавна ассоциируют с победой, силой, волей и уверенностью в себе. Недаром древнеримские правители и полководцы носили на голове лавровый венец. А еще лавровым дымом окуривали дома, чтобы выгнать "нечистую силу", беды и избавиться от болезней.

Эзотерики советуют всегда носить в кармане лавровый листик. Эксперты убеждают, что он будет работать "магнитом" для приятных перемен в жизни и успеха.

Тем, кто не верит в магическую силу лавровых листьев, тоже стоит держать их в кармане верхней одежды, и на это есть причина.

Аромат лавровых листьев невыносим для многих насекомых-вредителей, а для личинок платяной моли он просто губителен. Лавровые листья, разложенные на полках шкафов, в карманах шерстяной и меховой одежды, защитят от насекомых, пожирающих ткань. Листочки будут работать целых полгода, а потом их нужно заменить.

Для лучшего эффекта можно приготовить отвар из лавровых листьев, чтобы протирать им полки и стенки шкафов во время уборки. К тому же, такая уборка придаст приятный древесный аромат белью и заодно продезинфицирует поверхности.

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