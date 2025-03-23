Зачем нужно класть в холодильник бумажные полотенца: вам непременно понравится этот лайфхак

Свежие овощи, фрукты и зелень портятся очень быстро, если их не успеть съесть, поэтому такую достаточно дорогую пищу приходится выбрасывать. Однако опытные хозяйки решили эту проблему с помощью бумажных полотенец.

Обычно бумажными полотенцами вытирают руки или что-нибудь на кухне, но на самом деле их можно применять с пользой в холодильнике. Как оказалось, бумажные полотенца помогают хранить овощи свежими гораздо дольше. Особенно этот лайфхак будет полезен с наступлением летнего сезона, когда много разнообразных салатов, овощей и фруктов, которые не всегда удается сохранить в течение длительного времени. Поэтому бумажные полотенца могут сыграть немаловажную роль в продолжении свежести продуктов.

Как использовать бумажные полотенца для сохранения свежести овощей, салатов и фруктов.

Вот что нужно сделать. Возьмите рулон с полотенцами, оторвите несколько штук и постелите их на дно ящика, а затем кладите туда овощи, фрукты или зелень. Таким образом, в контейнерах не будет собираться влага, которая выделяется из продуктов, поэтому не будет гнили или неприятного запаха.

Каждый раз, когда добавляете новую порцию овощей или зелени, не забывайте менять полотенца, это поможет долго сохранять свежесть и чистоту в ящике для овощей.

Если у вас есть пакет шпината или других зеленых листовых овощей, можно также положить бумажное полотенце прямо в пакет. Это поможет избежать накопления влаги и позволит сохранить листья салата свежим значительно дольше.

Как это работает? Овощи, фрукты и зелень при хранении выделяют влагу, если ее не убрать, то появляется плесень и продукты начинают гнить. А бумажные полотенца помогут впитать лишнюю влагу, поэтому будут замедлять процесс порчи.

Кроме того, бумажные полотенца можно использовать для хранения фруктов – яблок, груш или ягод. Достаточно положить сверху на продукты полотенца, чтобы они впитывали влагу.

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