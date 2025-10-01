Зачем обматывать батарею полиэтиленовым пакетом: причина совсем не в тепле

Зачем одевать пакет на батарею отопления / © unsplash.com

Как сообщает издание WP, с помощью этого простого приёма можно эффективно очистить радиатор от пыли. Но одного пакета недостаточно.

Радиаторы действительно сложно чистить из-за узкого пространства между ними и стеной, а также из-за множества мелких щелей в самой батарее. Руку с тряпкой туда практически не просунуть. Чтобы привести их в порядок, приходится прилагать немало усилий.

Чтобы ускорить процесс, потребуется только большой полиэтиленовый пакет (например, мусорный мешок) и фен. Перед началом батарея должна быть прохладной.

Как очистить радиатор с помощью фена? Очень просто. Наденьте пакет на нижнюю часть батареи, при необходимости зафиксируйте скотчем. Для больших радиаторов можно подключить несколько пакетов.

Важно проткнуть пакет в нескольких местах иглой — иначе пластик может расплавиться.

Затем включите фен на максимальную мощность и направляйте его сверху вниз перпендикулярно батарее. Так пыль оседает в пакете, а не разлетается по комнате, уверяют эксперты.