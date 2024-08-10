Зачем огородники рассыпают семена укропа по всем грядкам: в чем польза такого метода

Укроп — это не только вкусная зелень, которую можно добавлять в любое блюдо. Это растение очень полезно для огорода.

Каждый огородник стремится, чтобы на его участке всегда рос самый большой и экологический урожай. Именно поэтому специалисты, которые выступают против химических подкормок и используют только натуральные удобрения, также всегда применяют разнообразные безопасные варианты для улучшения качества почвы.

Не все знают, что обычный укроп, произрастающий практически на каждом участке, может помочь оздоровить землю. Как заметили специалисты, укроп создает максимально благоприятную среду для развития бактерий, которые перерабатывают остатки растений в полезный азот.

Именно поэтому укроп может использоваться как сидерат. Более того, он поможет получить действительно мощный урожай. Через свою корневую систему укроп "качает" полезные вещества из глубины грунта, а затем распределяет их по всему участку. Если вы не будете доставать эти вещества вместе с корнями растения, а оставите его в земле, то укроп будет работать не хуже популярных сидератов.

А еще укроп обладает фунгицидными и инсектицидными свойствами. Именно из-за них это растение так часто сажают рядом с другими культурами. К примеру, если он растет рядом с капустой, то будет защищать ее от бабочек белокрылки. Зонтики укропа также могут привлекать внимание всадников, откладывающих в тело гусеницы свои яйца, защищая этим плодовые деревья.

Соседство с огурцом защитит последнего от пероноспороза. А томаты он защищает от фитофторы.

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