Зачем опытные агрономы смазывают клубни перед высадкой в масле: гениальный лайфхак

Чем лучше обработать картофель перед высадкой / © Pixabay

Реклама

В первую очередь, говорят эксперты, это отличная возможность защитить клубни от пересыхания. Подобная проблема особенно актуальна для южных регионов Украины, где в теплое время года влажность воздуха может быть слишком низкой, а дожди выпадают несколько раз за все летние месяцы.

Если смазать клубни маслом, то продукт создает на их поверхности тонкий слой, что и предотвращает излишнее испарение влаги. Этот вариант особенно важен, если почва слишком сухая или вы высаживаете картофель в жаркий день.

Масло дополнительно защищает клубни от различных болезней. Пленка, образующаяся на поверхности картофеля, защищает овощ от бактерий и споров грибков.

Реклама

Часто вместе с маслом на клубни намазывают разнообразные удобрения и стимуляторы роста.

Некоторые также считают, что слой масла на клубнях поможет “отпугать” от насаждений вредителей, особенно проволочника. Впрочем, пока этот метод защиты все еще не имеет официального подтверждения.

Во всяком случае, если вы решили смазать клубни маслом, берите только нерафинированный продукт.