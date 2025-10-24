Зачем опытные хозяева оставляют корневища от капусты после сбора урожая на огороде

Зачем оставлять корневища капусты на огороде / © Pixabay

Реклама

После сбора капусты большинство хозяев сразу вырывают корневища и выбрасывают их на компост. Но опытные огородники знают: оставлять капустные пни в земле — очень полезно, и вот почему.

Зачем оставлять корневища от капусты после сбора урожая на огороде

Естественная подкормка почвы. Корневище капусты содержит много органических веществ, которые постепенно разлагаются и обогащают землю азотом, калием и кальцием. Это природное удобрение действует мягко, но крайне эффективно. Весной после перекапывания такие грядки становятся более рыхлыми, плодородными и готовыми для посева новых культур без дополнительной химии.

Защита от эрозии и промерзания. Если оставить пни капусты на зиму, они помогают удержать структуру почвы. Корни не дают земле размываться дождями и тающим снегом, а также частично защищают ее от промерзания. Это особенно важно на участках с легкой, песчаной почвой.

Пища для почвенных микроорганизмов. При разложении капустные остатки становятся пищей для полезных бактерий и дождевых червей, улучшающих структуру земли. Благодаря этому повышается ее плодородие и способность удерживать влагу.

Дополнительная польза. Весной старые корневища легко удаляются во время перекапывания, а земля под ними рыхлая и насыщенная полезными веществами. Некоторые хозяева даже высевают в таких местах огурцы или тыквы, они хорошо растут после капусты.

Есть один нюанс: оставлять можно только здоровые растения. Если капуста была поражена грыжей или другими грибковыми болезнями, корневища обязательно нужно сжечь, чтобы не распространить инфекцию на весь огород.