- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 172
- Время на прочтение
- 2 мин
Зачем опытные хозяева оставляют корневища от капусты после сбора урожая на огороде
Такой простой прием помогает подготовить грядку к зиме, улучшает структуру почвы и даже уменьшает риск распространения болезнетворных организмов в следующем сезоне.
После сбора капусты большинство хозяев сразу вырывают корневища и выбрасывают их на компост. Но опытные огородники знают: оставлять капустные пни в земле — очень полезно, и вот почему.
Зачем оставлять корневища от капусты после сбора урожая на огороде
Естественная подкормка почвы. Корневище капусты содержит много органических веществ, которые постепенно разлагаются и обогащают землю азотом, калием и кальцием. Это природное удобрение действует мягко, но крайне эффективно. Весной после перекапывания такие грядки становятся более рыхлыми, плодородными и готовыми для посева новых культур без дополнительной химии.
Защита от эрозии и промерзания. Если оставить пни капусты на зиму, они помогают удержать структуру почвы. Корни не дают земле размываться дождями и тающим снегом, а также частично защищают ее от промерзания. Это особенно важно на участках с легкой, песчаной почвой.
Пища для почвенных микроорганизмов. При разложении капустные остатки становятся пищей для полезных бактерий и дождевых червей, улучшающих структуру земли. Благодаря этому повышается ее плодородие и способность удерживать влагу.
Дополнительная польза. Весной старые корневища легко удаляются во время перекапывания, а земля под ними рыхлая и насыщенная полезными веществами. Некоторые хозяева даже высевают в таких местах огурцы или тыквы, они хорошо растут после капусты.
Есть один нюанс: оставлять можно только здоровые растения. Если капуста была поражена грыжей или другими грибковыми болезнями, корневища обязательно нужно сжечь, чтобы не распространить инфекцию на весь огород.