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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1291
Время на прочтение
2 мин

Зачем опытные хозяева рассыпают соду на огороде: сделайте это сейчас — и не пожалеете

В мае рекомендовано обработать кущи, цветы, овощные культуры пищевой содой, и вот зачем.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зачем обрабатывать огород пищевой содой

Зачем обрабатывать огород пищевой содой / © Freepik

Оказывается, пищевую соду используют не только на кухне. Этот мультифункциональный продукт станет очень полезным помощником на огороде. Опытные хозяева поделились секретом, как использовать соду в саду и на огороде, чтобы она принесла максимальную пользу для будущего урожая.

Какая польза пищевой соды для сада и огорода

Пищевую соду применяют в сухом виде и жидком. Этот продукт выполняет несколько полезных функций на огороде:

  • Служит защитой для растений от грызунов, тли, муравьев и паутинного клеща.

  • Предупреждает развитие грибковых заболеваний у огородных культур и ягодных кустов.

  • Ускоряет рост овощей.

  • Укрепляет иммунитет растений к заболеваниям и низким температурам.

  • Не вредит окружающей среде и не ухудшает качество плодов.

Как приготовить средство из соды для огородных культур

Чтобы приготовить раствор из соды, нужны:

  • столовая ложка пищевой соды;

  • литр теплой воды;

  • немного натертого хозяйственного мыла.

Растворите в воде соду и мыло, чтобы жидкость была однородной. Лучше всего приготовить сразу восемь-десять литров содовой жидкости, чтобы хватило на огородные культуры, цветы и кустарники.

Как правильно обрабатывать растения раствором из соды

Чтобы огородные культуры получили от средства максимальную пользу, следует знать несколько важных нюансов.

  • Растения лучше опрыскивать утром или вечером, когда не будет палящих солнечных лучей.

  • Следует внимательно следить за тем, чтобы все части растений были обработаны.

  • Для профилактики надо опрыскивать культуры раз в 10 дней. Если есть болезни или вредители, процедуру лучше проводить раз в три дня.

  • Не следует обрабатывать растения в дождь или жару, потому что толку от процедуры не будет.

Какая польза пищевой соды для растений и почвы: об этом мало кто знает

  • Смородина и крыжовник после обработки содой становятся более устойчивыми к мучнистой росе и пятнистости.

  • Розы и клематисы не боятся клещей и тли.

  • Кабачки, огурцы и другие овощи практически не болеют, растут крепкими, хорошо родят.

  • Комнатные цветы хорошо растут после обработки содовым средством.

  • Сода раскисляет почву, поэтому ею можно посыпать грядки.

  • Если посыпать рассаду содой, она не будет болеть «черной ножкой».

  • После замачивания в содовом растворе семена быстрее прорастают.

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Дата публикации
Количество просмотров
1291
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