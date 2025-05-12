Зачем обрабатывать огород пищевой содой / © Freepik

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Оказывается, пищевую соду используют не только на кухне. Этот мультифункциональный продукт станет очень полезным помощником на огороде. Опытные хозяева поделились секретом, как использовать соду в саду и на огороде, чтобы она принесла максимальную пользу для будущего урожая.

Какая польза пищевой соды для сада и огорода

Пищевую соду применяют в сухом виде и жидком. Этот продукт выполняет несколько полезных функций на огороде:

Служит защитой для растений от грызунов, тли, муравьев и паутинного клеща.

Предупреждает развитие грибковых заболеваний у огородных культур и ягодных кустов.

Ускоряет рост овощей.

Укрепляет иммунитет растений к заболеваниям и низким температурам.

Не вредит окружающей среде и не ухудшает качество плодов.

Как приготовить средство из соды для огородных культур

Чтобы приготовить раствор из соды, нужны:

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столовая ложка пищевой соды;

литр теплой воды;

немного натертого хозяйственного мыла.

Растворите в воде соду и мыло, чтобы жидкость была однородной. Лучше всего приготовить сразу восемь-десять литров содовой жидкости, чтобы хватило на огородные культуры, цветы и кустарники.

Как правильно обрабатывать растения раствором из соды

Чтобы огородные культуры получили от средства максимальную пользу, следует знать несколько важных нюансов.

Растения лучше опрыскивать утром или вечером, когда не будет палящих солнечных лучей.

Следует внимательно следить за тем, чтобы все части растений были обработаны.

Для профилактики надо опрыскивать культуры раз в 10 дней. Если есть болезни или вредители, процедуру лучше проводить раз в три дня.

Не следует обрабатывать растения в дождь или жару, потому что толку от процедуры не будет.

Какая польза пищевой соды для растений и почвы: об этом мало кто знает

Смородина и крыжовник после обработки содой становятся более устойчивыми к мучнистой росе и пятнистости.

Розы и клематисы не боятся клещей и тли.

Кабачки, огурцы и другие овощи практически не болеют, растут крепкими, хорошо родят.

Комнатные цветы хорошо растут после обработки содовым средством.

Сода раскисляет почву, поэтому ею можно посыпать грядки.

Если посыпать рассаду содой, она не будет болеть «черной ножкой».

После замачивания в содовом растворе семена быстрее прорастают.