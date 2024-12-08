Зачем опытные хозяйки держат пакет картофеля в морозилке: об этом мало кто знает

Не всем известно, что картофель, приготовленный таким образом, очень вкусный и имеет золотистую хрустящую корочку.

Ресурс Ukr.Media информирует, как из трех ингредиентов — соли, растительного масла и картофеля, приготовить изысканное блюдо, которое не стыдно подать на праздничный стол.

Как приготовить нежный и невероятно вкусный картофель с хрустящей золотистой корочкой

Сначала нужно сделать заготовку, которую можно будет всегда использовать при необходимости, например, быстро приготовить вкусный ужин.

Выберите одинаковые по размеру средние картофелины в нужном количестве. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, в это время помойте и прочистите картофель. Как только закипит вода, положите картофель в кастрюлю и варите на сильном огне до семи минут после повторного закипания. Затем снимите кастрюлю с огня, слейте воду и остудите картошку.

Сложите сухой охлажденный картофель в плотный полиэтиленовый пакет в один ряд и отправьте в морозилку. Его можно вытащить через час или хранить до необходимости, бланшированный картофель прекрасно хранится в морозилке в течение длительного времени. К тому же он совсем не будет сладким, изменить свой вкус под действием низкой температуры может только сырой картофель.

Из заготовленных овощей можно приготовить запеченный картофель. Извлеките пакет из морозилки, насыпьте в глубокую тарелку масла и "обмойте" в нем каждую картофелину. Затем выложите картофель на пергамент в противень, посолите, добавьте любимые специи и запекайте в течение 50 минут при температуре 190°C, предварительно разогрев духовку.

Картофель после запекания получается мягкий и нежный внутри и имеет золотистую хрустящую корочку. Его можно есть как по отдельности, так и подавать в виде гарнира к мясу или рыбе.

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