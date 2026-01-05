Зачем опытные хозяйки насыпают корицу в раковину: трюк, который решит надоедливую проблему

Как избавиться от неприятного запаха из раковины / © Credits

Неприятный запах из кухонной раковины способен испортить микроклимат даже самого чистого дома. Он появляется внезапно, быстро распространяется и часто не исчезает даже после тщательного мытья. Именно поэтому опытные хозяйки давно используют простой, но эффективный продукт — обычную молотую корицу. Эта ароматная специя не только пахнет уютом, но и отлично справляется с самой надоедливой проблемой на каждой кухне.

Как избавиться от вони из раковины с помощью обычной корицы

Корица обладает естественными антибактериальными свойствами. Она подавляет развитие микроорганизмов, которые накапливаются в ливне и вызывают неприятный запах. Кроме того, специя нейтрализует остатки жиров и пищевых частиц, которые оседают в трубах после мытья посуды.

Для использования достаточно насыпать 1 чайную ложку молотой корицы прямо в сливное отверстие. После этого залейте раковину стаканом горячей воды. Уже через несколько минут воздух на кухне станет заметно свежее.

Какие еще преимущества такого трюка

Кроме устранения бактерий, вызывающих вонь, корица создает в ливне приятный аромат, который сохраняется надолго. Она не вредит трубам, в отличие от агрессивных химических средств, и безопасна для ежедневного использования. Также этот способ помогает уменьшить количество плодовых мушек, часто появляющихся у раковины.

Чтобы результат был стабилен, повторяйте процедуру раз в неделю. Для усиления действия можно добавить несколько капель лимонного сока или воспользоваться корицей после промывания слива горячей водой.