Зачем опытные хозяйки при варке картофеля добавляют уксус: кулинарный лайфхак

Как варить картофель, чтобы не разваривалась

Реклама

Обычный столовый уксус может стать полезным помощником при приготовлении картофеля. Его добавляют в кастрюлю не для вкуса, а чтобы клубни лучше сохраняли форму и не разваривались. Особенно пригодится этот кулинарный трюк, если вы готовите картофель для салатов, винегрета или других блюд, в которых важно получить целые ровные кусочки.

Как уксус помогает картофелю не развариваться

Секрет этого способа заключается во влиянии кислоты на структуру картофеля. Во время нагревания крахмал поглощает воду, а клеточные стенки постепенно размягчаются. Кислая среда замедляет размягчение пектиновых веществ, помогающих удерживать структуру тканей клубня.

Реклама

Благодаря этому картофель дольше остается плотным, не распадается на части и лучше держит форму после нарезки. Поэтому небольшое количество уксуса используют, когда нужно сварить аккуратные кубики или ломтики для салата.

Реклама

Сколько уксуса добавлять во время варки картофеля

Чтобы воспользоваться этим лайфгаком, сначала помойте картофель, при необходимости очистите его и положите в кастрюлю. Залейте холодной водой, чтобы она полностью покрывала клубни и поставьте на плиту.

Когда вода начнет нагреваться, добавьте примерно одну чайную ложку 9% уксуса на литр воды. После закипания убавьте огонь и варите картофель до готовности. Время зависит от размера клубней: небольшие сварятся быстрее, большие потребуют больше времени. Проверить готовность можно ножом или вилкой — они должны легко входить в картофель.

Не стоит добавлять слишком уксуса: чрезмерная кислотность может повлиять на вкус блюда и еще больше замедлить размягчение картофеля.

Для каких блюд подходит этот кулинарный трюк

Уксус особенно уместен, когда картофель должен оставаться целым после варки. Такой способ можно использовать для приготовления винегрета, оливье, картофельных салатов и блюд, в которых клубни нужно нарезать ровными кубиками или кружочками.

Реклама

А вот для картофельного пюре этот приём не нужен. В таком случае важно, чтобы картофель хорошо размягчился и легко превратился в однородную массу.

Новости партнеров

Новости партнеров