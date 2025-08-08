ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

Зачем опытные хозяйки раскладывают на огороде кожуру арбуза: об этом никто не знает

Не нужно выбрасывать арбузные корки, если у вас есть свой земельный участок, они непременно помогут вам в борьбе с прожорливыми вредителями.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зачем раскладывать арбузные корки на огороде

Зачем раскладывать арбузные корки на огороде / © www.freepik.com/free-photo

Речь идет об улитках, которые способны уничтожить весь урожай буквально за одну ночь, обгрызая листья и стебли молодых растений. Но вместо того, чтобы сразу прибегать к химическим препаратам, опытные хозяйки используют натуральный, безопасный и практически бесплатный способ — арбузные корки. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Как работает метод с арбузными корками

Улитки любят сладковатые ароматы, именно поэтому их так сильно привлекает запах свежих арбузных шкурок. Если вечером разложить кожуру в междурядьях или вокруг растений, утром можно увидеть, что все улитки собрались у этой приманки.

Все, что вам останется, это собрать вредителей вручную, чтобы избавиться от проблемы без ущерба для окружающей среды и огородных культур.

Какие преимущества метода борьбы со слизнями с помощью кожуры арбуза

  • Экологически безопасный — без химии.

  • Дешевый — используется то, что обычно выбрасывают.

  • Прост — никаких сложных манипуляций.

Это идеальный вариант для тех, кто выращивает экологичные овощи без применения химикатов.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie