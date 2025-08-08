Зачем опытные хозяйки раскладывают на огороде кожуру арбуза: об этом никто не знает

Зачем раскладывать арбузные корки на огороде / © www.freepik.com/free-photo

Речь идет об улитках, которые способны уничтожить весь урожай буквально за одну ночь, обгрызая листья и стебли молодых растений. Но вместо того, чтобы сразу прибегать к химическим препаратам, опытные хозяйки используют натуральный, безопасный и практически бесплатный способ — арбузные корки. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Как работает метод с арбузными корками

Улитки любят сладковатые ароматы, именно поэтому их так сильно привлекает запах свежих арбузных шкурок. Если вечером разложить кожуру в междурядьях или вокруг растений, утром можно увидеть, что все улитки собрались у этой приманки.

Все, что вам останется, это собрать вредителей вручную, чтобы избавиться от проблемы без ущерба для окружающей среды и огородных культур.

Какие преимущества метода борьбы со слизнями с помощью кожуры арбуза

Экологически безопасный — без химии.

Дешевый — используется то, что обычно выбрасывают.

Прост — никаких сложных манипуляций.

Это идеальный вариант для тех, кто выращивает экологичные овощи без применения химикатов.