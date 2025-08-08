- Дата публикации
Зачем опытные хозяйки раскладывают на огороде кожуру арбуза: об этом никто не знает
Не нужно выбрасывать арбузные корки, если у вас есть свой земельный участок, они непременно помогут вам в борьбе с прожорливыми вредителями.
Речь идет об улитках, которые способны уничтожить весь урожай буквально за одну ночь, обгрызая листья и стебли молодых растений. Но вместо того, чтобы сразу прибегать к химическим препаратам, опытные хозяйки используют натуральный, безопасный и практически бесплатный способ — арбузные корки. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».
Как работает метод с арбузными корками
Улитки любят сладковатые ароматы, именно поэтому их так сильно привлекает запах свежих арбузных шкурок. Если вечером разложить кожуру в междурядьях или вокруг растений, утром можно увидеть, что все улитки собрались у этой приманки.
Все, что вам останется, это собрать вредителей вручную, чтобы избавиться от проблемы без ущерба для окружающей среды и огородных культур.
Какие преимущества метода борьбы со слизнями с помощью кожуры арбуза
Экологически безопасный — без химии.
Дешевый — используется то, что обычно выбрасывают.
Прост — никаких сложных манипуляций.
Это идеальный вариант для тех, кто выращивает экологичные овощи без применения химикатов.