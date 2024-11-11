Зачем опытные хозяйки раз в месяц кладут в холодильник бумажные полотенца

Бумажные полотенца способны поглощать чрезмерную влагу, поэтому продукты в холодильнике будут сохраняться гораздо дольше. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы зелень, овощи и фрукты были свежими в течение месяца.

Многие по привычке продолжают хранить овощи, фрукты и зелень в полиэтиленовых пакетах, но это не лучший выбор. Потому что продукты быстро теряют свою свежесть и портятся, потому что в пакетах нет циркуляции воздуха.

Однако сообразительные хозяйки изобрели способ, как надолго сохранить овощи, фрукты и зелень максимально свежими. И для этого они используют бумажные салфетки или полотенца.

Возьмите несколько бумажных полотенец, соды и контейнер. На дно контейнера уложите несколько бумажных полотенец, равномерно посыпьте их содой, 4 ложек будет достаточно. Затем положите на соду еще слой бумажных салфеток. Положите в контейнер продукты и поставьте в холодильник, заменять полотенца и соду нужно раз в месяц.

Бумажные полотенца будут впитывать излишнюю влагу из продуктов, а сода за счет антибактериальных свойств замедлит процесс их порчи. Такой метод позволяет хранить продукты свежими в течение 30 дней.

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