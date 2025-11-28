Зачем опытные хозяйки закапывают в горшки с цветами лавровые листья: полезный трюк

Чем подкормить комнатные растения зимой / © Pixabay

Каждый, кто выращивает комнатные растения знает: бывают моменты, когда цветы вдруг начинают болеть, растут медленнее или их атакуют вредители. Химические средства не всегда хочется использовать в доме, особенно, если есть дети или домашние животные. Именно поэтому опытные хозяйки все чаще обращаются к простым натуральным методам.

Зачем нужно закапывать лавровые листья в горшки с цветами

Отпугивает вредителей. Лавровый лист обладает сильным природным ароматом, который не терпят грибные комарики, трипсы, тля, клещи. Эфирные масла лавра работают как природный инсектицид: вредители покидают растение уже через несколько дней. Это безопасная альтернатива химическим спреям.

Предотвращает появление плесени в почве. Лавровые листья обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Оно угнетает развитие плесени на поверхности земли и уменьшает риск заражения корневой гнилью.

Улучшает структуру почвы. Постепенно перегнивая, лавровый лист насыщает почву органикой, делает землю рыхлее, улучшает воздухопроницаемость, стимулирует развитие полезных микроорганизмов. Растения начинают расти активнее, быстрее дают новые листья и побеги.

Естественный источник микроэлементов. Лавровые листья содержат магний, кальций, марганец, небольшое количество калия. Эти элементы постепенно выделяются в почву и способствуют здоровью растения.

Как правильно использовать лавровый лист в горшках с цветами

Возьмите 2-3 сухих листика.

Вкопайте их в грунт на глубину до 2 см.

Повторяйте процедуру раз в месяц.

Для больших горшков — от 3 л, можно использовать до 5 листьев.

Лавровый лист особенно эффективен для фикусов, антуриумов, орхидей (ложить у края горшка, не под корень), замиокулькасов, спатифиллумов, герани, декоративно-лиственных растений.