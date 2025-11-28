ТСН в социальных сетях

Зачем опытные хозяйки закапывают в горшки с цветами лавровые листья: полезный трюк

Как популярная специя защищает комнатные растения от болезней, стимулирует рост и улучшает состояние почвы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем подкормить комнатные растения зимой

Чем подкормить комнатные растения зимой / © Pixabay

Каждый, кто выращивает комнатные растения знает: бывают моменты, когда цветы вдруг начинают болеть, растут медленнее или их атакуют вредители. Химические средства не всегда хочется использовать в доме, особенно, если есть дети или домашние животные. Именно поэтому опытные хозяйки все чаще обращаются к простым натуральным методам.

Зачем нужно закапывать лавровые листья в горшки с цветами

  • Отпугивает вредителей. Лавровый лист обладает сильным природным ароматом, который не терпят грибные комарики, трипсы, тля, клещи. Эфирные масла лавра работают как природный инсектицид: вредители покидают растение уже через несколько дней. Это безопасная альтернатива химическим спреям.

  • Предотвращает появление плесени в почве. Лавровые листья обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Оно угнетает развитие плесени на поверхности земли и уменьшает риск заражения корневой гнилью.

  • Улучшает структуру почвы. Постепенно перегнивая, лавровый лист насыщает почву органикой, делает землю рыхлее, улучшает воздухопроницаемость, стимулирует развитие полезных микроорганизмов. Растения начинают расти активнее, быстрее дают новые листья и побеги.

  • Естественный источник микроэлементов. Лавровые листья содержат магний, кальций, марганец, небольшое количество калия. Эти элементы постепенно выделяются в почву и способствуют здоровью растения.

Как правильно использовать лавровый лист в горшках с цветами

  • Возьмите 2-3 сухих листика.

  • Вкопайте их в грунт на глубину до 2 см.

  • Повторяйте процедуру раз в месяц.

  • Для больших горшков — от 3 л, можно использовать до 5 листьев.

Лавровый лист особенно эффективен для фикусов, антуриумов, орхидей (ложить у края горшка, не под корень), замиокулькасов, спатифиллумов, герани, декоративно-лиственных растений.

