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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
13k
Время на прочтение
1 мин

Зачем опытные кулинары добавляют муку во время жарки картофеля – ответ вас удивит

Большинство украинцев любят жареный картофель. Однако это блюдо получается далеко не у всех. Запомните одну интересную хитрость и ваш жареный картофель всегда будет на высоте.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Зачем добавляют муку в картофель

Зачем добавляют муку в картофель / © Unsplash

Чтобы жареная картошечка получилась очень вкусной, нужно добиться идеального баланса между тающей во рту рассыпчатой мякотью и золотистой хрустящей корочкой.

Однако, как оказывается, это достаточно непростая задача. Именно для того, чтобы с ней справиться, кулинары и советуют вводить пшеничную муку во время приготовления жареного картофеля.

Благодаря такому простому компоненту блюдо получится таким аппетитным, словно его готовили не дома, а в элитном ресторане. Картофель остается нежным и мягким, но и корочка "схватывается" практически моментально.

Важно также правильно добавлять муку, иначе можно получить совсем не такой результат, которого вы ждали. Непосредственно перед жаркой нужно отправить заранее промытый и подсушенный картофель на дуршлаг, а затем добавить к нему 1 ст. ложку муки. Равномерно распределите продукт. На этом же этапе, кстати, можете добавить и любые специи.

После этого можно уже приступать к приготовлению. Помните еще одно "золотое правило": солить картофель можно только тогда, когда блюдо уже готово — иначе оно потеряет свою форму.

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Дата публикации
Количество просмотров
13k
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