Зачем добавляют муку в картофель / © Unsplash

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Чтобы жареная картошечка получилась очень вкусной, нужно добиться идеального баланса между тающей во рту рассыпчатой мякотью и золотистой хрустящей корочкой.

Однако, как оказывается, это достаточно непростая задача. Именно для того, чтобы с ней справиться, кулинары и советуют вводить пшеничную муку во время приготовления жареного картофеля.

Благодаря такому простому компоненту блюдо получится таким аппетитным, словно его готовили не дома, а в элитном ресторане. Картофель остается нежным и мягким, но и корочка "схватывается" практически моментально.

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Важно также правильно добавлять муку, иначе можно получить совсем не такой результат, которого вы ждали. Непосредственно перед жаркой нужно отправить заранее промытый и подсушенный картофель на дуршлаг, а затем добавить к нему 1 ст. ложку муки. Равномерно распределите продукт. На этом же этапе, кстати, можете добавить и любые специи.

После этого можно уже приступать к приготовлению. Помните еще одно "золотое правило": солить картофель можно только тогда, когда блюдо уже готово — иначе оно потеряет свою форму.

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