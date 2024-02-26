Зачем опытные кулинары обжаривают макароны перед приготовлением: эта хитрость вас удивит

Макароны – популярный продукт, который часто выбирают те, кто не хочет долго стоять у плиты. Однако, оказывается, мы знаем далеко не все уловки, связанные с их приготовлением.

Почему даже макароны одной и той же марки у каждого кулинара отличаются? Все дело в способе их приготовления. Оказывается, даже из самых дешевых макарон можно приготовить вкуснейшее блюдо, которое не будет развариваться или слипаться.

Если вы предварительно обжарите сухие макароны на сковороде, это поможет вскрыть весь вкус продукта. Зачем нужно обжаривать макароны перед приготовлением? Всё очень просто.

Прежде всего, специалисты советуют жарить на сковороде перед варкой недорогую вермишель. Сначала разогрейте сковороду, добавьте немного масла и небольшой кусочек сливочного масла. После этого отправьте в сосуд вермишель.

Отвлекаться не стоит, ведь макароны нужно в этот момент интенсивно помешивать. Пройдет буквально 2 минуты и необходимо влить в сковороду достаточное количество кипящей воды (покроющей вермишель), соль и специи по вкусу. Накройте крышкой и готовьте готовность.

Таким же образом готовят макароны и для супа. Благодаря дополнительному обжариванию они лучше держат свою форму и не развариваются.

Приготовить макароны с предварительной обжаркой можно и из соуса. Для этого их в течение двух минут обжаривают на сковороде, а затем готовят как обычно.

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