Зачем опытные кулинары оставляют металлическую ложку в муке: хитрость, проверенная годами

Хотя эту хитрость придумали еще десятилетие назад, она не теряет своей актуальности и сегодня.

Интересно, что в свое время обычная ложка заменила более древний трюк с железными гвоздями, которыми пользовались наши предки. Часто в мешки с мукой помещали этот предмет в вертикальном положении. А вы догадаетесь, зачем?

Суть старой традиции заключалась в том, что муку позже просеивали и просушивали, а гвозди убирали. Потому что они ржавели.

Хотя сегодня этот трюк популярностью не отличается, но некоторые кулинары по-прежнему наши бабушки и мамы используют столовые ложки из нержавеющей стали.

В упаковку, мешочек или пакет с мукой помещают ложку, которую вонзают вертикально. Это делается для того чтобы отпугнуть вредителей, которые могут полностью испортить продукт. Те, кто уже проверил хитрость на себе, утверждают, что запах металла помогает полностью оградить муку от различных насекомых и мошек.

Так делали еще десятилетие назад, хотя некоторым может показаться, что ложку просто забывали или оставляли для удобства набирания.

Вместо ложки можно использовать и алюминиевую фольгу. Небольшой кусок нужно свернуть в шарик, а затем поместить внутрь мешочка с мукой.

Некоторые, чтобы отпугнуть насекомых от продукта, кладут в емкость лавровый лист или чеснок. Этот аромат также не нравится насекомым, мошкам и моли, а также всем другим незваным гостям.

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