Зачем опытные огородники рассыпают в огороде овсяные хлопья "Геркулес" — неожиданная польза

Хотя овсяные хлопья сами по себе не являются удобрением, однако уже через неделю-другую после того, как рассыпаете хлопья на огороде, вы заметите, что даже самые слабые растения расправились.

В чем заключается волшебное действие овсяных хлопьев на огороде

Для использования на огороде можно использовать те овсяные хлопья, которые уже завалялись на кухне и их срок годности истек.

Почему следует хотя бы испытать этот странный, на первый взгляд, лайфхак? Как говорят опытные огородники, после внесения в почву овсяных хлопьев, в нем появляется очень много дождевых червей. Грядка начинает просто кишить этими помощниками.

Что дают нашему огороду черви

Дождевые черви обеспечивают глубокую переработку земли. Она очень хорошо разрыхляется, благодаря чему лучше вентилируется. Корни огородных культур получают доступ к воздуху, а еще улучшается газообмен в почве. Земля начинает обогащаться продуктами жизнедеятельности червей.

Как приготовить удобрение из овсянки?

Овсяные хлопья следует тщательно перемолоть в блендере, разбрасывать на грунте тонким слоем по всем грядкам. На один квадратный метр требуется примерно горсть хлопьев. Чтобы их немного углубить, сверху можно дополнительно пройтись по граблям.

Овощи такое удобрение очень понравится. Особенно хорошо после него растут перцы и свекла. После "Геркулеса" они становятся крепкими и здоровыми. Начинать внесение можно с июня.

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