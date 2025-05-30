Зачем опытные огородники удаляют усики и завязи огурцов: почему формирование растения настолько важно

Нужно удалять усики и завязи огурцов / © unsplash.com

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Первые завязи, усики и пасынки, которые появляются возле молодых листочков в открытом грунте, всегда лучше удалять.

Как только у кустов появилось уже 5-6 настоящих листочков, можете смело приступать к формированию растения. Присмотритесь внимательно — возле каждого листочка видны завязь (небольшие огурчики) и пасынки (боковые побеги в виде маленького листочка). Все, что растет до пятого листка, можете удалять, не колеблясь.

Хотя вам может показаться, что так вы ухудшаете состояние растения, на самом деле, вы ему помогаете вырасти более крепким и дать больший урожай.

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Речь идет не только об удалении лишнего. Опытные огородники хорошо знают, что это дальновидная стратегия, позволяющая огурцам нарастить мощную корневую систему. Через некоторое время вся энергия, накопленная растением, начнет отдаваться плодам.

Не следует забывать и об удобрениях, ведь огурцы нуждаются в подкормке. Больше всего в этот период им нужны органические удобрения.