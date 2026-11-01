Зачем опытные садоводы на зиму обматывают стволы деревьев фольгой: лайфхак для сада

Как защитить плодовые деревья от мороза / © Фото из открытых источников

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Обертывание стволов фольгой — необычный, но известный способ защиты молодых деревьев от зимнего солнца и резких температурных перепадов. В рекомендациях Университета Теннесси указано, что для защиты плодовых деревьев можно использовать в частности алюминиевую фольгу, однако такое покрытие нужно снимать весной. В то же время, специалисты советуют правильно подбирать материал в зависимости от того, от какой именно угрозы нужно защитить сад.

От чего фольга защищает кору деревьев зимой

В солнечные зимние дни кора на южной и юго-западной стороне ствола может нагреваться. Когда после заката температура резко падает, ткани дерева подвергаются температурному стрессу. На коре могут появляться трещины и поврежденные участки, которые впоследствии становятся чувствительными к болезням.

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Светлый отражательный материал помогает уменьшить нагрев ствола солнечными лучами. Особенно актуальна такая защита для молодых яблонь, груш, слив и других деревьев с тонкой корой.

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Для зимней защиты молодых деревьев используют светлые обертки, отражающие избыточное тепло. Они помогают снизить риск солнечных ожогов коры, но не заменяют полноценную защиту от всех зимних угроз.

Как правильно обмотать ствол фольгой

Для начала осмотрите деревья и определите, какому из них нужна защита. Прежде всего следует обратить внимание на молодые саженцы, деревья с тонкой корой и недавно пересаженные растения.

Подготовьте ствол. Осторожно уберите с его основания траву и растительные остатки. Не сдирайте здоровую кору и не повреждайте ее инструментами. Выберите подходящий материал. Можно использовать специальную светлую обертку для деревьев или фольгу, предназначенную для защиты. Обычная кухонная фольга легко рвется, поэтому ее нужно закреплять особенно осторожно. Оберните нижнюю часть ствола. Покрытие должно защищать кору, но не пережимать ее. Не затягивайте материал проволокой и не оставляйте острые края, которые могут повредить дерево. Проверяйте состояние обертки. После сильного ветра или снегопада убедитесь, что материал не сместился, не натирает кору и не накапливает чрезмерную влагу.

Снимать временную защиту нужно весной, когда проходит угроза сильных морозов. Если оставить обертку надолго, она может препятствовать нормальному проветриванию ствола, удерживать влагу или создавать укрытия для вредителей.

Спасет ли фольга деревья от мышей и зайцев

Не стоит полагаться на фольгу как на надежную защиту от грызунов. Зимой мыши, полевки и зайцы могут обгрызать кору молодых плодовых деревьев, особенно когда землю покрывает снег и не хватает природного корма.

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Для этого лучше использовать специальные защитные кожухи или металлическую сетку с мелкими отверстиями. Она должна охватывать ствол, не касаться коры слишком плотно и быть достаточно высокой, чтобы зайцы не достали поверх снега.

Важно также не насыпать мульчу вплотную к стволу: толстый слой растительных остатков может создавать благоприятные условия для грызунов и задерживать излишнюю влагу.

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