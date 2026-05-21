Зачем опытные садоводы сыплют муку на грядки: неожиданное объяснение

Муку можно использовать не только для приготовления пищи, но и в саду. Специалисты по садоводству говорят, что этот продукт помогает бороться с вредителями, добавлять питательные вещества в почву и компост, а также определять направление ветра при обработке растений.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Сертифицированная садовод и основательница Seed to Sanctuary Сара Рубенс советует использовать муку против тли, капустного червеца и жуков. Для этого она рекомендует утром, когда растения немного влажные от росы, легко посыпать листья мукой. По ее словам, мука прилипает к вредителям и может забивать их ротовой аппарат, из-за чего им становится сложнее питаться.

В то же время Рубенс предостерегает от чрезмерного использования муки. Во влажную погоду это может привлечь муравьев или вызвать появление плесени.

Также мукой можно посыпать муравьиные тропы в саду или доме. По словам эксперта, это затрудняет муравьям поиск пищи и возвращение к гнезду.

Кроме этого, муку используют для борьбы с сорняками. Для этого ее смешивают с небольшим количеством соли и посыпают смесью трещины в бетоне или промежутки между брусчаткой. Рубенс объясняет, что мелкие частицы муки помогают соли лучше прилипать и проникать к корням сорняков.

В то же время она предупреждает, что такую смесь не стоит использовать слишком широко, поскольку она может повредить соседним садовым растениям.

Эксперт по уходу за газонами и садоводству Анжелика Забер отмечает, что пшеничную, миндальную, гречневую и кокосовую муку можно добавлять в компост. По ее словам, эти виды муки изготовлены из растительных материалов, поэтому хорошо разлагаются в компостной куче и относятся к отходам, богатым углеродом.

Однако Забер советует не добавлять много муки за один раз, ведь это может привлечь грызунов. Вместо этого она рекомендует использовать небольшие порции и хорошо перемешивать их с компостом.

Также эксперт говорит, что мука содержит азот, который поддерживает рост растений и полезных микробов в почве. Для подкормки она советует посыпать небольшим количеством муки нужный участок, смешать ее с землей и хорошо полить водой.

Кроме этого, муку можно использовать для определения направления ветра перед обработкой растений органическими спреями или удобрениями. Для этого достаточно подбросить небольшую щепотку муки в воздух и посмотреть, куда ее понесет. По словам Рубенс, этот способ лучше применять только при слабом ветре.

