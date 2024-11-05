Зачем опытные водители берут с собой в дорогу ломтик лимона: полезный лайфхак

Рассказываем, ссылаясь на материал vnedorohznik.net, как водителю быстро снять усталость и взбодриться, чтобы не заснуть за рулем.

Зачем водители берут в дорогу лимон: об этом мало кто знает

Часто люди, которые постоянно за рулем, чувствуют усталость и недосыпание. И если водитель вдруг засыпает, это может оказаться смертельной угрозой для всех участников дорожного движения. А нормально отдохнуть, особенно профессиональным водителям, не всегда удается. Именно поэтому пригодится очень полезный лайфхак с лимоном.

Опытные водители берут в дорогу цитрус, особенно когда поездка приходится на ночь. Надо просто съесть кусочек или положить под язык. Если вы не любите лимонов, можете съесть немного грейпфрута, лайма или бергамота. Все цитрусовые фрукты содержат мощную долю витамина С, обладающего тонизирующим эффектом.

Если после употребления цитрусовых вы все же ощущаете усталость, тогда лучше остановиться и отдохнуть или вообще отменить поездку, чтобы не спровоцировать опасную аварию на дороге.

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