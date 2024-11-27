Зачем опытные водители возят в салоне автомобиля деревянную прищепку: вы будете удивлены

У некоторых деревянная бельевая прищепка в салоне автомобиля может вызвать большое удивление. Но она очень полезна.

Об этом интересном трюке рассказали в издании Твоя машина. Оказывается, если вы не хотите тратить лишние деньги на дорогой ароматизатор для салона машины или покупать освежитель воздуха, использование деревянной прищепки может стать гениальным решением.

Просто капните сверху на нее несколько капель эфирного масла (выбирайте любой запах, который вам нравится), подождите, пока они полностью впитаются в мельчайшие трещины в деревянной поверхности, а затем легонько закрепите прищепку на вентиляционной поверхности. Так вы получите бюджетный ароматизатор своими руками.

Когда из вентиляции будут поступать в салон потоки воздуха, они будут приносить еще и приятный запах, который будет распространяться по всей машине. А благодаря деревянной структуре аромат аккумулируется в прищепке на долгое время.

К тому же, как только вы почувствуете, что эффект от такого домашнего ароматизатора уже иссяк, то вы сможете просто снова капнуть эфирное масло и продолжить его использование. Да вы точно сэкономите немалые средства.

Читайте также: