Зачем осенью нужно ставить тарелку с содой под кровать: ученые объяснили, почему это работает

Как избавиться от неприятного запаха в доме / © pixabay.com

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Осенью в спальне нередко появляется затхлый запах: окна чаще закрыты, постель подольше остается влажной после сна, а воздух хуже циркулирует. Один из простых домашних способов уменьшить неприятные запахи — поставить под кровать открытую тарелку с пищевой содой. Американский ресурс Martha Stewart объясняет научный принцип этого метода: сода или гидрокарбонат натрия является щелочным веществом и может вступать в реакцию с кислыми соединениями, которые являются причиной многих неприятных запахов. В результате запах становится менее ощутимым.

Раньше мы писали, как избавиться от плесени в ванной комнате.

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Почему сода действительно убирает запах

Секрет не в том, что сода буквально вытягивает весь запах из воздуха. Ее действие связано, прежде всего, с химической нейтрализацией. Часть молекул, которые мы воспринимаем как противный запах, имеет кислую природу. Щелочной гидрокарбонат натрия может реагировать с ними, изменяя их свойства и уменьшая летучесть.

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Именно поэтому сода может быть полезна против запаха затхлости, пота, домашних животных и других бытовых запахов. По данным экспертов, для заметного результата может потребоваться по меньшей мере сутки, а стойкие запахи иногда требуют нескольких дней.

Важная деталь — площадь контакта с воздухом. Чем шире емкость с содой, тем больше порошка контактирует с воздухом. Именно поэтому вместо глубокого стакана лучше взять небольшую широкую тарелку.

Как правильно поставить соду под кровать осенью

Для домашнего эксперимента достаточно насыпать 3–5 столовых ложек сухой соды тонким слоем в широкую тарелку и поставить под кровать. Не следует добавлять воду или смешивать порошок с другими веществами.

Оставьте соду по меньшей мере на день. Если запах в комнате выражен сильнее, можно порошок оставить на несколько дней, а затем заменить свежим. Специалисты также отмечают, что для закрытых пространств соду лучше использовать в открытой или вентилируемой емкости для обеспечения доступа воздуха.

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Однако этот способ работает именно против запаха, а не против причины сырости. Если под кроватью пахнет плесенью, на стене появились темные пятна или матрас постоянно влажный, тарелка с содой проблему не решит. Следует проверить вентиляцию, источники влаги и состояние поверхностей.

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