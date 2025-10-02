ТСН в социальных сетях

Зачем открывают двери дома и ворота, когда кто-то умер

Есть примета, что после смерти человека в доме нужно открыть все окна, двери или ворота. Душа покойного должна выйти из дома. По старым обычаям, если этого не сделать, душа умершего может заблудиться.

Вера Хмельницкая
Наши предки соблюдали определенные правила, когда наступала смерть родственника

Наши предки соблюдали определенные правила, когда наступала смерть родственника / © Pixabay

Дверь дома и ворота открывают после смерти человека, чтобы якобы душа покойного могла свободно выйти из дома, не заблудившись и не застряв между мирами живых и мертвых. Этот обычай является частью народных верований и примет.

Относительно первых действий после смерти человека существует множество примет и предрассудков. Сегодня каждый сам для себя решает, верить в них или нет, объяснили в ПЦУ.

«Действительно, это распространенная практика, но это совсем не обязательно. Душа покинет тело и без этого», — сказал один из священников.

Он также отметил, что необязательно закрывать зеркала тканью, когда кто-нибудь умер в доме или останавливать часы во время смерти человека.

Ранее священник объяснил, почему нужно хранить в тайне имя, полученное во время крещение.

Также священник объяснил, почему нельзя говорить «Пусть земля будет пухом». Что на самом деле означает эта фраза — читайте в новости.

Народные приметы, астрология, тарология, нумерология и другие эзотерические практики не являются наукой и не могут служить основой для принятия важных решений.

