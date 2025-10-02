Зачем открывают двери дома и ворота, когда кто-то умер

Наши предки соблюдали определенные правила, когда наступала смерть родственника / © Pixabay

Дверь дома и ворота открывают после смерти человека, чтобы якобы душа покойного могла свободно выйти из дома, не заблудившись и не застряв между мирами живых и мертвых. Этот обычай является частью народных верований и примет.

Относительно первых действий после смерти человека существует множество примет и предрассудков. Сегодня каждый сам для себя решает, верить в них или нет, объяснили в ПЦУ.

«Действительно, это распространенная практика, но это совсем не обязательно. Душа покинет тело и без этого», — сказал один из священников.

Он также отметил, что необязательно закрывать зеркала тканью, когда кто-нибудь умер в доме или останавливать часы во время смерти человека.

