Зачем открывают двери дома и ворота, когда кто-то умер
Есть примета, что после смерти человека в доме нужно открыть все окна, двери или ворота. Душа покойного должна выйти из дома. По старым обычаям, если этого не сделать, душа умершего может заблудиться.
Дверь дома и ворота открывают после смерти человека, чтобы якобы душа покойного могла свободно выйти из дома, не заблудившись и не застряв между мирами живых и мертвых. Этот обычай является частью народных верований и примет.
Относительно первых действий после смерти человека существует множество примет и предрассудков. Сегодня каждый сам для себя решает, верить в них или нет, объяснили в ПЦУ.
«Действительно, это распространенная практика, но это совсем не обязательно. Душа покинет тело и без этого», — сказал один из священников.
Он также отметил, что необязательно закрывать зеркала тканью, когда кто-нибудь умер в доме или останавливать часы во время смерти человека.
