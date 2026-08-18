Зачем поливать кухонные губки уксусом: лайфхак, который решит кучу проблем

Как очистить кухонную губку от бактерий

Реклама

Кухонная губка ежедневно контактирует с остатками пищи, жиром и влагой, поэтому быстро загрязняется и может начать неприятно пахнуть. Даже если после использования ее хорошо промывать водой, внутри пористого материала остается влага, в которой микроорганизмы могут активно размножаться. Поэтому губку нужно регулярно очищать, хорошо просушивать и своевременно заменять. Один из простых домашних способов ухода — обработка обычным столовым уксусом. Он помогает справиться с частью загрязнений и неприятным запахом благодаря своей кислотности.

Как обработать кухонную губку уксусом

Сначала губку нужно тщательно промыть под проточной водой, чтобы удалить остатки пищи и моющего средства. После этого ее можно положить в небольшую чистую емкость и залить столовым уксусом так, чтобы жидкость хорошо пропитала материал.

Реклама

Оставлять губку в уксусе на всю ночь не нужно. Для бытовой очистки достаточно непродолжительной обработки, после чего губку следует хорошо промыть чистой водой и оставить полностью высохнуть в хорошо вентилируемом месте.

Реклама

Если запах уксуса неприятен, после промывки от него можно в значительной степени избавиться благодаря тщательной сушке.

От чего помогает уксус

Уксус создает кислую среду, неблагоприятную для многих микроорганизмов, поэтому продукт может помочь уменьшить их количество на поверхности губки. Кроме того, он способен нейтрализовать неприятные запахи и помогать растворять некоторые минеральные отложения.

Но важно не воспринимать этот способ как полноценную стерилизацию. Уксус не гарантирует уничтожения всех бактерий, вирусов или грибков, которые могут быть внутри пористой губки.

Что нельзя делать с уксусом

Уксус нельзя смешивать с хлорсодержащими отбеливателями и чистящими средствами, содержащими хлор. При таком смешивании могут образовываться опасные газы.

Реклама

Также не стоит бездумно использовать концентрированный уксус на разных материалах кухни: кислота может повреждать некоторые поверхности. Для самой губки безопаснее использовать обычный столовый уксус и после обработки тщательно промывать ее водой.

Новости партнеров

Новости партнеров