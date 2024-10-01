Зачем повара добавляют в тушеную капусту молоко: вы точно об этом не знали

Тушеная капуста является полезным, вкусным, бюджетным блюдом, которое еще и готовится очень быстро. Благодаря чему она завоевала популярность среди многих украинцев.

Профессиональные повара часто при приготовлении капусты добавляют в нее такой необычный ингредиент как молоко, и мало кто знает, зачем они это делают.

Зачем добавляют в капусту, когда ее тушат, молоко

Улучшение запаха

Наверняка всем известен характерный запах тушеной капусты. Хотя он не влияет на вкусовые качества блюда, но снижает аппетит. Именно для нейтрализации этого «побочного эффекта» тушения капусты нужно добавлять молока в процессе ее приготовления.

Смягчение капусты

Капуста может оставаться достаточно жесткой даже после тушения, добавление молока в этом случае значительно ее смягчит, заметно повысит качество блюда.

Рецепт приготовления тушеной капусты с добавлением молока

Ингредиенты:

Белокочанная капуста – 500 г.

Морковь – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Масло растительное — 3 ст. л

Молоко – 100 мл.

Лавровый лист, соль, перец и зелень по вкусу.

Готовим тушеную капусту

Нарежьте по тоньше капусту. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на большой терке.

На растительном масле обжарьте лук, а когда он станет прозрачным, добавьте к нему морковь. Когда овощи будут золотистого оттенка, добавьте капусту и соль с перцем, а также молоко.

Перемешайте все и тушите под закрытой крышкой примерно 10 минут на огне средней мощности. В конце добавьте специи и зелень, после чего капусту следует перемешать снова и снять с плиты.

Для тушеной капусты подойдет молоко с любым показателем жирности. В конце тушения можно добавить также небольшой кусок сливочного масла, оно сделает блюдо нежным и сытным.

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