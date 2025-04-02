Зачем нужно охлаждать тесто в холодильнике / © pixabay.com

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Охлаждение в холодильнике имеет несколько важных причин, почему это следует делать.

Зачем оставлять тесто в холодильнике

Не все виды теста нуждаются в охлаждении, но для некоторых это просто необходимо, чтобы добиться наилучшего результата.

К примеру, слоеное тесто, которое готовится из натертого замороженного масла или маргарина, обязательно нужно ставить в холодильник и вытаскивать его порциями. Так тесто станет послушнее во время работы, а выпечка получится идеальной.

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Песочное тесто после пребывания в холодильнике станет более эластичным и будет меньше крошиться во время раскатки. Относительно дрожжевого теста его можно охладить, но только после того, как оно хорошо поднимется. Это помогает предотвратить его превращение в слишком кислое через тепло.

Как долго можно хранить тесто в холодильнике

Тесто можно хранить в холодильнике от 9 до 36 часов, если его тщательно вымесить, сформовать в шар и смазать растительным маслом. Не забывайте обернуть его пергаментом или пищевой пленкой.

В условиях морозильника, при надлежащей упаковке, тесто хранится гораздо дольше – от 1 до 6 месяцев.

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