Как очистить ноутбук с помощью простой хитрости / © Unsplash

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Ноутбук стал неотъемлемой частью повседневной жизни человека в современном мире, поэтому важно знать, как сохранить его эффективность и обеспечить долговечность. Одним из лайфгаков, которые вам точно понадобятся, является заклейка клавиатуры ноутбука скотчем. Хотя этот трюк может показаться странным, он поможет защитить устройство от пыли и предотвратить возникновение проблем, связанных с ним.

Мало кто догадывается, но всего-навсего за один день работы на клавиатуре ноутбука собирается около 5 г разного мусора, от пыли до волос и эпителия кожи. Все эти элементы могут со временем ухудшать работу устройства.

Например, мусор, накопившийся между клавишами, может мешать их работе, нажатия становятся менее точными, увеличивается износ механизмов. Пыль также может попадать внутрь ноутбука, блокируя вентиляционные отверстия, что в будущем приводит к нагреву и снижению производительности. Пыль может также повредить некоторые компоненты устройства.

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Мелкий мусор, смешиваясь с потом, влияет на электрические контакты, что может стать причиной некорректной работы клавиш в будущем.

Чтобы этого не допустить, мастера советуют наклеивать на клавиатуру скотч. Делайте это регулярно, слегка нажимая сверху, чтобы скотч плотно прилегал к клавишам. Когда клавиатура уже будет заклеена полностью, переверните ноутбук вверх дном и легонько и осторожно постучите по нему. Теперь можете осторожно снять клейкий скотч, к которому уже приложился мусор.

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