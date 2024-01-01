Зачем профессиональные флористы добавляют чеснок в горшки с цветами – вы будете этим удивлены

Это, наверное, одно из самых ценных природных средств для развития и роста комнатных цветов. Если обработать растения чесноком, они будут иметь крепкие корни и больше пышных соцветий. Также чеснок помогает обеззараживать почву и избавиться от всех вредителей. Рассказываем, в чем наибольшая польза чеснока для комнатных растений.

В чем польза чеснока для комнатных растений

Защита от вредителей. Чтобы не применять химикаты, которые могут быть вредными для растений, можно использовать чесночный настой. Насекомые-вредители не переносят его запаха, поэтому не будут больше беспокоить комнатные растения. Для приготовления средства от вредителей измельчите три зубчика чеснока и залейте тремя литрами горячей воды. Дайте жидкости настояться 24 часа. Перед использованием смесь следует немного подогреть, процедить и полить ею цветы. Для того чтобы уберечь комнатные растения от белокрылок, тли, паутинного клеща и т.п., можно сделать раствор для опрыскивания. Залейте головку чеснока литром крутого кипятка, дайте настояться 1 неделю. Для обработки цветов возьмите одну столовую ложку настоя на три литра воды и обработайте им растения.

Чтобы не применять химикаты, которые могут быть вредными для растений, можно использовать чесночный настой. Насекомые-вредители не переносят его запаха, поэтому не будут больше беспокоить комнатные растения. Для приготовления средства от вредителей измельчите три зубчика чеснока и залейте тремя литрами горячей воды. Дайте жидкости настояться 24 часа. Перед использованием смесь следует немного подогреть, процедить и полить ею цветы. Для того чтобы уберечь комнатные растения от белокрылок, тли, паутинного клеща и т.п., можно сделать раствор для опрыскивания. Залейте головку чеснока литром крутого кипятка, дайте настояться 1 неделю. Для обработки цветов возьмите одну столовую ложку настоя на три литра воды и обработайте им растения. Действует как антисептик. Чеснок содержит в своем составе фитонциды – соединения, обладающие противогрибковым и антисептическим действием. Поэтому чесночная вода способна полностью обеззараживать почву от грибковых инфекций. Для приготовления антисептика можно использовать все части чеснока. На сто грамм чеснока нужно десять литров воды, дать настояться жидкости одни сутки. Этим настоем следует поливать цветы два раза в месяц, чередуя с обычными поливами.

Чеснок содержит в своем составе фитонциды – соединения, обладающие противогрибковым и антисептическим действием. Поэтому чесночная вода способна полностью обеззараживать почву от грибковых инфекций. Для приготовления антисептика можно использовать все части чеснока. На сто грамм чеснока нужно десять литров воды, дать настояться жидкости одни сутки. Этим настоем следует поливать цветы два раза в месяц, чередуя с обычными поливами. Для профилактики болезней. Настой из чеснока помогает от фитофторы, ржавчины, пятнистости и других заболеваний, вызванных грибковыми бактериями. Если регулярно поливать чесночной водой цветы, они станут устойчивыми к болезням, будут хорошо переносить посадку в другие горшки, обильно цвести.

Настой из чеснока помогает от фитофторы, ржавчины, пятнистости и других заболеваний, вызванных грибковыми бактериями. Если регулярно поливать чесночной водой цветы, они станут устойчивыми к болезням, будут хорошо переносить посадку в другие горшки, обильно цвести. Богат минералами. Чеснок содержит кучу макро- и микроэлементов, органических кислот, витаминов и минеральных солей. Которые способствуют наращиванию зеленой массы и активному цветению. Чтобы приготовить удобрение, нужно измельчить 200 г чеснока, засыпать в пол-литровую банку и залить теплой водой. Жидкости дайте настояться шесть дней, а затем поливайте, разведя 1 столовую ложку в двух литрах воды. Подкармливать комнатные растения нужно один раз в неделю.

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