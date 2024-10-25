Зачем профессиональные кулинары встряхивают яйца перед варкой: вы будете удивлены ответом

На самом деле, яйца встряхивают для того, чтобы их было легко чистить. Если перед варкой хорошо потрясти яйцо, белок с желтком не смешается, поэтому можно не беспокоиться, а вот скорлупа будет чиститься гораздо легче. Есть еще один отличный способ для решения проблемы, просто в воду для варки нужно добавить один ингредиент. Рассказываем, почему иногда яйца плохо чистятся, что добавить в воду во время варки, чтобы скорлупа слетала сама.

Почему вареные яйца плохо чистятся

Яйца слишком свежие. У яиц, пролежавших хотя бы неделю, белок подсыхает, поэтому под скорлупой появляется больше воздуха. А во время варки в этом воздушном пространстве собирается пар, который не дает белку прилипать к скорлупе, поэтому они легко чистятся. Если яйца свежие, то воздуха в воздушной камере практически нет, тогда скорлупа плохо отделяется от сваренного белка.

У яиц, пролежавших хотя бы неделю, белок подсыхает, поэтому под скорлупой появляется больше воздуха. А во время варки в этом воздушном пространстве собирается пар, который не дает белку прилипать к скорлупе, поэтому они легко чистятся. Если яйца свежие, то воздуха в воздушной камере практически нет, тогда скорлупа плохо отделяется от сваренного белка. Холодная вода. Если класть яйца в очень холодную воду, их нагрев идет слишком медленно, поэтому белок прилипает к скорлупе.

Если класть яйца в очень холодную воду, их нагрев идет слишком медленно, поэтому белок прилипает к скорлупе. Начинаете чистить с острого конца. Яйца нужно чистить с тупого конца, потому что там находится воздушная камера.

Яйца нужно чистить с тупого конца, потому что там находится воздушная камера. Сохраняются в очень холодном месте. Если яйца перемерзают, они очень плохо чистятся после варки, потому что белок прилипает к скорлупе.

Как правильно варить яйца, чтобы они хорошо чистились

Чтобы яйца равномерно сварились и легко чистились, их нужно правильно готовить. Налейте в кастрюлю холодную воду и осторожно уложите туда яйца. Не ставьте их сразу на плиту, пусть яйца пробудут в холодной воде в течение 10 минут.

В процессе варки нужно добавить столовую ложку соли, после закипания убавьте огонь. Через пять-семь минут выключите плиту и дайте яйцам постоять еще две минуты в горячей воде. Налейте в отдельную емкость холодной воды, добавьте столовую ложку обыкновенного уксуса, аккуратно опустите туда яйца. Когда они полностью охладятся, их можно чистить, скорлупа будет слетать сама.

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