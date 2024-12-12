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Зачем профессиональные повара кладут кубик льда на сковороду во время жарки лука

Зачем профессиональные повара кладут кубик льда на сковороду во время жарки лука

Что делать, чтобы лук не пригорал / Фото: Freepik

Такой полезный лайфхак поможет сделать жареный лук золотистым и идеальным по вкусу.

Никакое приготовление обеда или ужина не обходится без жареного лука, его добавляют в супы, борщ, мясные блюда и салаты. А чтобы овощ не пригорал, не чернел и имел хороший вкус после жарки, профессиональные повара имеют свой секрет его приготовления. Рассказываем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, зачем добавлять лед к луку во время жарки.

Как жарить лук, чтобы не пригорал: неожиданный кулинарный трюк

Во время термической обработки кусочки лука могут пригореть, поэтому зажарка будет невкусной и горьковатой на вкус. Даже профессиональные кулинары часто сталкиваются с этой проблемой.

Однако есть один кулинарный трюк, который предупредит пригорание лука, вот что нужно делать. Когда лук начнет менять цвет, уберите сковороду с огня на время, затем положите на нее кубик льда. Таким образом, сковорода остынет, а лук не будет пригорать, будет иметь золотистый цвет и приятный сладковатый вкус.

Не стоит бояться, что лед растает. Это никак не повлияет на вкусовые свойства жареного лука, потому что вода быстро испарится.

С помощью такого приема со льдом можно достичь идеального золотистого цвета жареного лука, сохранив его вкус. К тому же, лук будет мягким и не будет чрезмерно хрустеть.

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