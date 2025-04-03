ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
316
Время на прочтение
2 мин

Зачем профессиональные повара кладут сливочное масло в соленую воду: полезный кулинарный трюк

Наверное, все знают, что сливочное масло хранят в соленой воде, чтобы оно не испортилось. Однако мало кому известно, что профессионалы таким образом улучшают вкус продукта.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как улучшить вкус сливочного масла

Как улучшить вкус сливочного масла / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, как улучшить вкус сливочного масла с помощью соленой воды. А также, как реанимировать сливочное масло, если оно пожелтело.

Зачем класть сливочное масло в банку с соленой водой

Профессиональные повара отмечают, что сливочное масло после соленой воды становится насыщеннее и лучше раскрывает свой вкус и аромат в блюдах.

Чтобы соль не попала на масло, ее нужно хорошо растворить в воде. На литр воды нужно брать 20 граммов соли, когда кристаллики полностью растворятся, следует опустить в раствор кусок масла. Для этого процесса лучше всего подойдет стеклянная банка с крышкой.

Когда пройдет 3-4 часа, масло можно доставать из банки и добавлять в любое блюдо или выпечку. Однако следует учитывать, что в блюда нужно класть меньше соли, потому что масло уже будет соленым.

В этом соленом растворе можно хранить масло без холодильника. Надо только помнить, что воду лучше менять каждый день, чтобы продукт не пожелтел и не стал горьким.

Как реанимировать сливочное масло, если оно пожелтело и стало горьким

Если у вас долго лежит пачка масла и уже пожелтела, но выбрасывать жалко, потому что этот продукт не из дешевых, проблему можно легко решить. Таким образом, вы сможете не только реанимировать сливочное масло, но и значительно улучшить его вкус.

Вот что нужно сделать. Осторожно снимите ножом пожелтевший слой масла, остальное порежьте и положите на сковородку, растопите, но не кипятите. Добавьте в растопленное масло несколько ломтиков почищенного яблока и подержите минутку на умеренном огне, чтоб все отлично прокипело.

Снимите сковороду с плиты, дайте маслу остыть и уберите яблоки. Такой продукт можно класть в выпечку или каши, блюда будут вкусными и будут иметь сливочный вкус топленого масла с ноткой яблока.

Дата публикации
Количество просмотров
316
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie