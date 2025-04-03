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Зачем профессиональные повара кладут сливочное масло в соленую воду: полезный кулинарный трюк
Наверное, все знают, что сливочное масло хранят в соленой воде, чтобы оно не испортилось. Однако мало кому известно, что профессионалы таким образом улучшают вкус продукта.
Рассказываем, как улучшить вкус сливочного масла с помощью соленой воды. А также, как реанимировать сливочное масло, если оно пожелтело.
Зачем класть сливочное масло в банку с соленой водой
Профессиональные повара отмечают, что сливочное масло после соленой воды становится насыщеннее и лучше раскрывает свой вкус и аромат в блюдах.
Чтобы соль не попала на масло, ее нужно хорошо растворить в воде. На литр воды нужно брать 20 граммов соли, когда кристаллики полностью растворятся, следует опустить в раствор кусок масла. Для этого процесса лучше всего подойдет стеклянная банка с крышкой.
Когда пройдет 3-4 часа, масло можно доставать из банки и добавлять в любое блюдо или выпечку. Однако следует учитывать, что в блюда нужно класть меньше соли, потому что масло уже будет соленым.
В этом соленом растворе можно хранить масло без холодильника. Надо только помнить, что воду лучше менять каждый день, чтобы продукт не пожелтел и не стал горьким.
Как реанимировать сливочное масло, если оно пожелтело и стало горьким
Если у вас долго лежит пачка масла и уже пожелтела, но выбрасывать жалко, потому что этот продукт не из дешевых, проблему можно легко решить. Таким образом, вы сможете не только реанимировать сливочное масло, но и значительно улучшить его вкус.
Вот что нужно сделать. Осторожно снимите ножом пожелтевший слой масла, остальное порежьте и положите на сковородку, растопите, но не кипятите. Добавьте в растопленное масло несколько ломтиков почищенного яблока и подержите минутку на умеренном огне, чтоб все отлично прокипело.
Снимите сковороду с плиты, дайте маслу остыть и уберите яблоки. Такой продукт можно класть в выпечку или каши, блюда будут вкусными и будут иметь сливочный вкус топленого масла с ноткой яблока.