Зачем профессиональные повара протыкают яйца иглой перед варкой: об этом мало кто знает

Как правильно варить яйца, чтобы легко чистились / © pexels.com

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Яйца кажутся одним из самых простых продуктов в приготовлении, однако профессиональные кулинары знают немало небольших уловок, которые помогают сделать этот процесс более удобным. Один из таких трюков — прокалывание скорлупы иглой перед варкой. Этот способ используют, прежде всего, для того, чтобы во время варки яйцо меньше трескалось, а после приготовления его было проще очистить. Прокалывают скорлупу очень осторожно, обычно с более тупого конца яйца, где расположена воздушная камера.

Зачем прокалывать яйцо перед варкой

Под скорлупой яиц есть маленькая воздушная камера. Когда яйцо нагревается, воздух внутри расширяется. Из-за резкого изменения температуры и давления скорлупа иногда может треснуть.

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Небольшое отверстие в скорлупе позволяет воздуху выходить постепенно. Именно поэтому некоторые повара прокалывают яйца, прежде чем опускать их в воду.

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В то же время, важно понимать, что это не гарантирует полного отсутствия трещин. На скорлупе могут быть микротрещины, а само яйцо могло быть охлажденным. Поэтому температура продукта и способ нагрева также имеют значение.

Действительно ли после этого яйцо легче чистить

Через небольшое отверстие вода может попасть между скорлупой и внутренней оболочкой, что часто помогает отделить скорлупу от белка.

Однако результат зависит не только от прокалывания. Большое значение имеет свежесть яйца. Очень свежие яйца часто чистятся сложнее, поскольку белок сильнее удерживается у внутренней оболочки. Яйца, некоторое время хранившиеся в холодильнике, обычно очищать проще.

Как правильно прокалывать яйцо

Для этого нужна чистая тонкая игла. Отверстие делают очень маленьким и только в скорлупе, не пытаясь глубоко проникнуть во внутрь.

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Делать это следует непосредственно перед приготовлением. Не следует заранее прокалывать и хранить такие яйца, ведь повреждение защитной оболочки может увеличить риск попадания микроорганизмов во внутрь.

После прокалывания яйца можно варить обычным способом. Чтобы снизить риск растрескивания, их лучше не бросать в кипящую воду резко, а осторожно опускать ложкой.

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