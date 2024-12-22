Зачем профессиональные повара рекомендуют всегда вымачивать мясо в соляном растворе

Такой полезный трюк от экспертов сделает даже из самого простого мясного блюда кулинарный шедевр.

Как пишет Ukr.Media, профессиональные повара всегда вымачивают мясо в соляном растворе со специями, чтобы оно было невероятно нежным, вкусным и сочным.

Для замачивания в соляном растворе можно брать любое мясо – свинину, говядину, баранину, курицу или индейку. Затем его можно будет запекать, жарить на гриле или тушить. Этот простой трюк творит чудеса, даже обычная куриная грудка будет иметь нежнейшую текстуру и совершенный вкус.

А дело здесь в соли. При замачивании в соляном растворе мясо изменяет свою структуру, поэтому в нем содержится достаточное количество воды. Таким образом, в процессе приготовления влага не испаряется, а остается внутри, за счет чего мясо становится сочным и нежным.

Как правильно замачивать мясо? На литр воды нужно добавить 4 столовых ложки соли и чайную ложку сахара. Для насыщенного вкуса и выраженного аромата можно добавить несколько горошин черного перца и лавровый лист. Окуните в раствор кусок мяса, оно должно полностью утонуть в нем и отправьте в холодильник на 4-8 часов. Время замачивания зависит от того, какой вы взяли кусок мяса и какое блюдо готовите. Если это небольшие кусочки на гуляш, тогда часа или полтора будет достаточно, если мясо для запекания, его необходимо выдержать в рассоле 6-8 часов.

Если вы приготовите мясо таким способом, то получите настоящее удовольствие от своего кулинарного шедевра. Потому что оно будет сочным, мягким и нежным и будет смаковать всей семье.

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